Amenazan a Don Corrupto, mi villano favorito

Hace tan solo dos lunas escribí por este medio una crónica sobre Don Corrupto, un pintoresco personaje que salía disfrazado por las calles, veredas y corregimientos de Galeras, Sucre, denunciando los usos y abusos de la dirigencia local, la compra y venta del voto y la piñata burocrática municipal. Ciro Iriarte, su inventor, ya empezaba por aquel entonces a recibir la desaprobación de los líderes políticos locales y a granjearse la simpatía de los habitantes del municipio.

Los imaginarios humanos, es decir, el conjunto de imágenes, símbolos y arquetipos con las que construimos las respuestas para entender la vida que nos ha sido dada vivir, empezaron a hacer toda suerte de asociaciones mentales. Algunos creyeron que en los zapatos de Don Corrupto estaba la baronesa electoral; otros, que se trataba del hijo de ésta, el actual alcalde; una minoría, pensaba que era un concejal que se había enriquecido de la noche a la mañana; no faltó el candidato a la alcaldía que salió a decir públicamente que él no era ese tal Don Corrupto; los más creativos, señalaron a un exalcalde que, como Penélope, tejía durante el día coaliciones que en la noche deshacía sin pudor; los menos creyentes, rotularon a un líder religioso que se aprovecha de la fe de su rebaño para hacer de su iglesia una microempresa electoral. Desde entonces, Ciro Iriarte ha sido blanco de desprestigio, intimidaciones y hostigamientos sin siquiera haber señalado a nadie en particular.

Sin embargo, Don Corrupto, valiente y arriesgado, ha seguido con son su sátira ridiculizando a la clase política local, desnudando con la risa sus defectos, al tiempo que educa a la ciudadanía y desnaturaliza la corrupción. Los habitantes de ésta aldea ardiente han encontrado en Don Corrupto un escape, lo admiran porque él sí se atreve a decir públicamente lo que todos rumorean en secreto. No es para menos, en Galeras, los lugareños tienen miedo. Miedo a exponer abiertamente sus ideas, miedo a contratar con otras personas que no formen parte del roscograma político, miedo a denunciar a los corruptos, miedo de manifestar su afinidad política con los sectores alternativos. En últimas, le tienen miedo al miedo. Por ello, Don Corrupto, se ha convertido en Gru, ese supervillano que, en vez de robarse la luna, se ha robado el carisma de los galeranos que hoy lo ven como su “villano favorito”.

Don Corrupto es, por estos días, el personaje más famoso de Galeras. El pasado 27 de julio, se colocó su disfraz y fue a la Registraduría Municipal a inscribir su candidatura a la alcaldía. Al día siguiente recibió una llamada intimidante, más tarde un correveidile le anunció que dejará de “hablar tanta porquería” porque lo iban a matar. “No tiene sentido vivir en las condiciones en que vivimos, me deprime. Si el precio para vivir es ‘coma callao’, no quiero estar en esta dimensión. Lo que ha de ser que sea”, dice Ciro Iriarte con voz inquebrantable. Hasta ahora, ni las autoridades ni los organismos defensores de derechos humanos se han manifestado sobre las amenazas contra Don Corrupto. Él es consciente que su crítica no tiene nombre, los denuncia a todos y a nadie a la vez. Su personaje es un arquetipo que desnuda lo más ruin de la clase política local, regional y nacional.

Don Corrupto recoge el poder demoledor de la caricatura política, lanza contra la dirigencia local ese mismo veneno ponzoñoso que destilara Ricardo Rendón contra la Hegemonía Conservadora, Hernando Turriago Riaño “Chapete” contra el gobierno de Rojas Pinilla y, más recientemente, Julio César González “Matador” contra Álvaro Uribe y sus feligreses. Ya va siendo hora que los medios y los entes de control regionales y nacionales se peguen la rodadita por la tierra de Don Corrupto, mi villano favorito.

