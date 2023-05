Una política y otra futbolera: las dos finales que nos esperan con escenario en Turquía

Por: CÉSAR CURVELO |

mayo 24, 2023

Primero, la tremenda pelea por la primera magistratura de la nación.

La segunda y definitiva vuelta presidencial será el domingo 28 de mayo, y la disputarán el veterano actual presidente Erdogán versus el gallo retador opositor Kilisdaroglu. El pasado 14 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta y ningún candidato logró la mitad más uno. El presidente-candidato, Erdogán, alcanzó el 49% de la votación, contra el 45% del rival de marras.

Cabe mencionar que la alianza de partidos que apoyan al presidente Erdogán logró 324 curules de un total de 600. Buen ejemplo para el Pacto Histórico en el 2026 y en cierto modo para octubre 2023, o sea para las venideras elecciones regionales, en que elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Pilas, candidatos progresistas, que el tiempo vuela, apremia, se precipita. Si requieren de asesoría vesinal…

Hagamos un paréntesis geopolítico. Istambul ─así se pronuncia en turco y, como es posible que sepas, se trata de la antigua Bizancio y también Constantinopla─ es la ciudad más poblada de tal país, con 16 millones de habitantes, pero no es la capital. Ankara es la sede de gobierno, con unos 6 millones de almas; en ella y toda Turquiye manda cual sultán Recep Tayyip Erdogán, quien reside en el recién estrenado Palacio Blanco, Ak Saray en lengua turca, guiño a las siglas del partido hoy gobernante, que es el AK Parti. Este palacio se levanta sobre un lote de más de 20 hectáreas, equiparándose en tamaño al Palacio Real de Madrid, al Palacio de Buckingham o al francés de Versalles. La Casa de Nariño es una choza a su lado.

El sistema de balotaje presidencial es idéntico al colombiano en épocas de Uribe y Santos, o sea que el actual presidente Erdogán podrá reelegirse.

Vamos con la parte deportiva, que es una finalísima de racamandaca.

La final de la UEFA Champions League 2023 será entre Ínter, de Italia, vs. Manchester City, de Inglaterra, el sábado 10 de junio, a las 2.00 de la tarde hora colombiana, en el Estadio Olímpico Atatürk de Istambul, con capacidad para 76.000 espectadores y calificado por la UEFA con cinco estrellas. La mayoría lo veremos en diferido debido al obligatorio boicot ocasionado por la privatización en vivo de los partidos. Los medio-etílicos estamos acostumbrados a tomarnos unas frías en un estadero con TV 55, 65 u 85 pulgadas, y de paso ver el encuentro. Si no se puede en vivo y directo, vemos el resumen, que trae las jugadas más importantes, puesto que el resto es de patadas y contrapatadas, pérdidas deliberadas de tiempo, insulso baloneo de un lado para otro, minutos perdidos con el var, etc.

Aprovechemos la oportunidad para hablar del fútbol-fiera.

Te preguntarás qué eso del “fútbol-fiera”. De una te explico.

FIERA es la acomodada sigla de Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania, los países europeos que han cosechado al menos una copa mundial del deporte-pasión del orbe. En honor a la verdad, es Inglaterra y no Reino Unido, que no son la misma cosa. Resulta que la UK, Unái Kíndom o Reino Unido, tienen la cuádruple ventaja de contar con cuatro representantes “nacionales”, que son la ya mencionada Inglaterra, a la que se suman Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es como si Brasil tuviera derecho a participar con sus 26 provincias, o la Unái Stei con sus 50 estados, o Colombia con sus 32 departamentos o sus tantas regiones. Qué vivos los descendientes de los piratas ingleses. Una prueba contundente es que hay una sola embajada de Colombia ante la UK, en la que acaba de ser nombrado el defenestrado del Congreso, Roy Barreras. De ser cuatro países, habría cuatro embajadas.

Los campeonatos mundiales ganados por Europa son doce:

Francia tiene dos copas en su haber: 1998 y 2018.

Italia tiene cuatro: 1934, 1938, 1982 y 2006.

España una: 2010.

Reino Unido, una, por Inglaterra: 1966.

Alemania, cuatro: 1954, 1974, 1990 y 2014.

Por otra parte, no cabe duda que hay otra verdadera bestia del fútbol a nivel mundial, que es nuestra Suraviayala (Suramérica o Sudamérica, en chapetoñol…, por cierto, eso de “suda”, ¿será porque sudamos mucho en nuestras áreas intertropicales?). Retornemos al izquierdo lado del charco. Veamos.

Las copas mundiales ganadas por Suraviayala son diez:

Brasil, único y gran pentacampeón, ha logrado las de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Argentina, tres: 1978, 1986 y la del año pasado 2022.

Uruguay, dos: 1930 y 1950 (la del “maracanazo”).

Ajá, ¿y qué pasa con los asiáticos, norteamericanos, Concacaf, africanos, australianos y oceánicos (los de los países de Oceanía, como Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Islas Salomón, Fiyi, Vanuatu, Samoa, etc.)? ¿Son menos hijos de madre?

El Mucdial ─sí, con C y no con N─ del 2026 será el primero en realizarse en tres países y también el primero con 48 clasificados. Digo «Mucdial» por las iniciales de Méjico, Unái Stei y Canadá. Por etnocentrismo avialino.

¿Quiénes serán los ganadores? Aquí van mis favoritos.

En la segunda vuelta presidencial gana Erdogán. Por regla general, los votantes del restante 5% que no sufragaron por ninguno de los dos primeros, votará por alguno de ellos, y si suponemos que será mitad y mitad, entonces el actual presidente obtendría el 52%. Por simple sentido común. Además, por afectación psicológica, a la gente le gusta estar con los ganadores.

En el partido… Aquí seré pastelero: le iré al que meta el primer gol.