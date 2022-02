Álex Char le sacó el cuerpo al debate presidencial en su propia tierra

.Publicidad.

Gustavo Petro, Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Arelis Uriana e Ingrid Betancourt presentaron sus propuestas en un debate presidencial en la Universidad del Norte en Barranquilla organizado por estudiantes de derecho, ciencias política y relaciones internacionales. Aunque Álex Char fue invitado por la universidad con la que mantiene contacto al ser egresado de la carrera de ingeniería civil al igual que varios miembros de su familia, no se presentó, esto sucede en medio del escándalo de su romance con Aída Merlano quien lo acusa de compra de votos para su campaña al Senado en 2018.

En el debate, el nombre Álex Char no fue mencionado directamente, pero los candidatos no desaprovecharon la oportunidad para referirse al síndrome corrupción que enloda la Costa Caribe a manos de clanes que mantienen el control político y económico de la región. La semana pasada, Char inició su campaña en el departamento de Bolívar como punto de partida de su recorrido por la Costa, pero no ha asistido a ningún debate. No participó en el debate de su coalición Equipo por Colombia organizado por Caracol Televisión y La Silla Vacía, tampoco en el primer debate general de candidatos que hizo El Tiempo y Revista Semana ni en el de Grupo Prisa. Sorprendió que Char no se presentara en su tierra, la que ha sido su gran fortín político.

