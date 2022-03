Alcalde de Cali desmiente que ‘monumento a la Resistencia’ sea derrumbado

.Publicidad.

El pasado martes 22 de marzo se conoció un fallo que ordena la remoción de bienes en el espacio público de la calle 16 con carrera 46 y 48, cuya ubicación, es donde está instaurado el ‘Monumento a la Resistencia’. Ante esta situación el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina desmintió dicho posible acto.

Todo se trata de una audiencia pública que se realizó el pasado martes 22 de marzo, donde se pide la remoción de bienes situados en el lugar cerca al ‘Monumento a la Resistencia’. “Ordenar de forma inmediata y sin dilaciones para que el comité de control de invasiones y protección de ecosistemas, proceda a la recuperación del espacio público y a la remoción de bienes que ocupan el espacio público identificado como el separador vial ubicado en la calle 36 entre carreras 46 y 48, del costado de la comuna once de Santiago de Cali”, es lo que dice el párrafo tercero.

El alcalde de Cali se refirió frente a dicha situación afirmando que, “El monumento de resistencia no va ser demolido, me parece que es muy irresponsable que alguien esté agitando la idea de que la alcaldía de Cali va demoler el monumento porque no es cierto, eso es un monumento que tiene sus permisos»

La información fue mal interpretada, pues no es la alcaldía de Santiago de Cali quien ordena dicho acto, se trata de un inspector de la Policía de la comuna 2 quien profirió dicho fallo. Aunque se crea que el monumento también será removido, el secretario de seguridad y justicia municipal, Carlos Soler asegura que no es así; “El monumento no es lo que está en discusión, son unas casetas que tienen un ordenamiento y que realmente no son desagradables frente a la vista del lado derecho y unas casetas que no están bien organizadas al lado izquierdo”.

La revisión de este caso se realizará la próxima semana por parte de la Alcaldía de Cali.

