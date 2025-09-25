Al salón comunal del barrio Las Cruces le invirtieron más de 3.5 mil millones y no hay construido ni una tercera parte

Lo contrató el alcalde local de Santa Fe, Diego Herrera en la Alcaldía de Claudia López y ahora es una obra inconclusa que tiene al personero con la lupa encima

El 19 de septiembre de 2022, la Alcaldía Local de Santa Fe, firmó el contrato # FDLSF – COP – 240 de 2022, un contrato de obra pública con la Unión Temporal Cruces 527 por un valor inicial de $2.752.836.002, con un plazo de ejecución de obra de 8 meses y 6 días, la obra inició el 11 de enero de 2023 y tenía como fecha inicial de terminación el 19 de septiembre de 2023 y otra fecha de terminación final con modificaciones el 28 de julio de 2025.

En ese lapso de tiempo la obra tuvo 14 modificaciones y una adición presupuestal de $833.126.281. la Unión Temporal Cruces 527, está conformada por las empresas Construcciones Varego S.A.S con el 50% de la participación y Varego S.A.S con el otro 50%, la representante legal de la Unión Temporal es la señora Olga Lucia Gómez. Esta Unión Temporal se creó exclusivamente para la ejecución de este contrato y estaría vigente el tiempo que durara el contrato y se disolvería un año después de terminada la obra. El señor David Enrique Varela es el representante legal suplente, la unión temporal se creó el 18 de julio de 2022.

Cabe anotar que, el acta de inicio del contrato # 240 de 2022, se firmó en las instalaciones de la sede de la Alcaldía Local el 13 de diciembre de ese mismo mes y este fue firmado por el Alcalde Local Herrera Rojas, en representación del Fondo de Desarrollo Local y la señora Yudy Milena Patarroyo Báez, representando la Unión Temporal Cruces 527.

El personero que quiere que el ex alcalde responda por el elefante blanco

De acuerdo con lo manifestado por el titular del organismo de control, el contrato para la construcción del salón comunal del barrio las cruces, inició en enero de 2023 por un valor de $2.752 millones y tuvo una adición por un monto de $833 millones, lo cual incrementó su valor a $3.585 millones y aunque la Alcaldía Local pago el 74% del costo total de la obra, es decir unos $2.664 millones, la ejecución de la obra sólo alcanzó el 35% de avance.

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco; inició una investigación preliminar disciplinaría, con el fin de encontrar a los presuntos responsables de las irregularidades que se cometieron en la construcción del salón comunal del barrio Las cruces, en la Localidad de Santa Fe, por la suma de $3.585 millones durante la Administración del Alcalde Local Diego Fernando Herrera en el Gobierno de Claudia López.

Castro Franco, dijo que estas presuntas irregularidades las pondrá en conocimiento del Contralor Distrital Julián Ruíz y evaluará el caso para ver si es pertinente enviarlo a la Fiscalía General de la Nación y buscará la forma para que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, quien es la responsable de los Alcaldes locales, garantice a los habitantes del barrio las cruces la terminación de la obra que hasta ahora está convertida en un elefante blanco.

En su investigación, la Personería de Bogotá, evidenció fallas en los estudios y diseños y en la planificación de la dicha obra. A parte que el contrato tuvo una adición presupuestal del 50%, la obra no fue terminada.

El barrio las cruces es uno de los más antiguos de Bogotá, su fundación se remonta a la época de la colonia en 1832 y está ligada a la construcción de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de las Cruces, en un principio el barrio fue poblado por cabildos indígenas, la clase obrera de la época que trabajaba en los chircales o ladrilleras y fue reconocido como unos de los barrios más importantes del centro de la ciudad por ser un sector histórico y patrimonial de Bogotá. forma parte del centro ampliado de la capital y es considerado como un tesoro cultural y patrimonial. El barrio las cruces de Bogotá, hace parte de la historia de Bogotá no sólo por su antigüedad, sino porque es la cuna del influyente líder y caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

