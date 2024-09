Al poderoso bambú: verdor y firmeza desde su esencia

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

septiembre 03, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No se puede decir dónde está la impaciencia,

como en cada milímetro de la mirada de mi existencia....

A veces cuando la mirada cuestiona y se oscurece como humo de hoguera,

apareces como fuerza y esperanza con el color verde de su naturaleza...

En mis tristezas y aflicciones, cuando la desadaptación de mis emociones me atormentan, me desvelan y me bloquean, mi mirada se fija en su existencia, y me enseñas que hay fuerza, serenidad y paciencia.

También como hojas de pasto verde oscuro y alargado ante mis debilidades y flaquezas, cuando siento que mi vida se derrumba ante los torbellinos de las dificultades y tormentas, como amistad presente, me alegra verte crecer en el entorno de mi existencia.

¡Gracias Bambú por tu existencia, y por ayudar a oxigenar la vida, de los que ocupamos junto a ti, el planeta tierra!