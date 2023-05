"Al partir, un beso y una flor..." A 50 años de su muerte, Nino Bravo no se olvida

Por: César Augusto Patiño Trujillo |

mayo 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La comunidad valenciana ha dejado en los anales de la música ligera las voces más bellas y preclaras en toda Iberoamérica. Voces como las de Juan Camacho, Camilo Sesto, Francisco, la fascinante Bebé, el aguardientoso Manolo Galván, Juan Bau, Raimon, Irma Serrano o Bruno Lomas entre muchos otros, son ejemplos perfectos de que Valencia tiene una propia voz en el concierto internacional.

Dentro de esas muchas voces, emerge y descolla una, que para muchos ha sido la mejor voz del mundo hispano, un hombre llamado Luis Manuel Ferri Llopis, personaje nacido en Ayelo de Malferit, comunidad valenciana, el 3 de agosto de1944, y que, en el mundo de la canción ligera se le conoció con el nombre de Nino Bravo, el gran intérprete de himnos tan universales como “Libre”, “Un beso y una flor”, “Cartas amarillas”, “Puerta de amor” o “América, América”.

-Publicidad.-

Desafortunadamente, en abril de 1973, mientras viajaba al lado de la agrupación musical Los Humos y su amigo, el guitarrista Josué Juesas Francés, chocó en la carretera N-III cerca de Villarubio, provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha. Nino manejaba, pero en una curva el BMW 2800 modelo 70, sufrió el fatal siniestro. Fernando Romero, uno de los Humos, narró así el suceso: “El accidente fue por una curva, incluso no demasiado difícil en que se abrió un poco, el coche se ladeó hacia la izquierda, posteriormente se fue hacia la derecha, ahí cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana […] Yo estaba cogido de una manija de esas que hay y pedía tranquilidad, creo que me lo decía para mí mismo, y venga dar vueltas, no había forma de que parara aquello. Al fin, cuando paró, salimos como pudimos y no sé…” (Tomado de Teleshow-Infobae, 16 de abril de 2023. Por, Marianela Insua Escalante)

De inmediato, fueron trasladados a un centro médico de Tarancón, un pueblo a 13 kilómetros del accidente. Los integrantes de los Humos manifestaban que Nino, se quejaba, o sea, que hasta cierto punto estuvo consciente; los exintegrantes de la banda, entrevistados por Insua, lo cuentan así: “‘Él estaba muy fastidiado, ayudamos como pudimos’ […] se estaba quejando, fue quizás lo último que nos dimos cuenta de él, fue todo muy rápido’” (Tomado de Teleshow-Infobae, 16 de abril de 2023. Por, Marianela Insua Escalante).

Publicidad.

Existen versiones que aseguran que Nino falleció dentro del coche, y que, para no alertar a la prensa, le extrajeron de allí, y comunicaron su deceso cuando la ambulancia iba llegando a Madrid. Una pérdida trágica no solo para España, sino, para todo el mundo hispano.

La vida artística de Nino Bravo fue efímera, solo tenía 28 años y escasos 4 de vida artística con un total de 5 trabajos discográficos, el último, póstumo, y 65 canciones grabadas; sin embargo, después de su fallecimiento, se convirtió en el mito valenciano más recordado. Es paradójico, la crítica no fue muy flexible con sus primeros dos proyectos musicales, en todo caso, y afortunadamente, la crítica no era más que un pequeño grupo de especialistas que no influenciaba a sus oyentes y seguidores. La gira por el continente americano fue exitosa y la verdadera crítica, su audiencia, le aplaudía con gran entusiasmo. Su muerte truncó lo que iba a ser la más preclara y exitosa carrera musical del mundo hispano, además de productor, pues, en el momento de su accidente, daba sus pinos en esta actividad, promoviendo a Los Humos.

El pasado 16 de abril se conmemoró en España y parte de Latinoamérica -en Colombia ni lo nombraron- sus 50 años de fallecido. Programas que recordaron su vida y su trágica muerte, sus dificultades para salir avante en un escenario descollante de estrellas, sus éxitos rotundos y épicos, y el recuerdo de sus canciones más representativas. Muchos contemporáneos suyos y jóvenes recuerdan fragmentos de sus canciones: “al partir, un beso y una flor, un te quiero una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás”; Herrero y Armenteros le compusieron su despedida, ya que se considera una canción profética, su despedida como debía ser, en forma de himno inmortal. Así son los mitos, las deidades, ellas todo lo saben y materializan sus deseos para las delicias de los mortales.

Alrededor de su otro himno, Libre, se creó otra leyenda, desmentida por sus compositores, los mismos de Un beso y una flor. Se asegura que esta canción iba dedicada a la primera víctima del muro de Berlín, Peter Fichter, asesinado en 1962 cuando apenas contaba 18 años. Pablo Herrero, uno de sus autores, niega esta versión, y explica que: “No se inspiró en esa historia. Fue menos épica, mucho más doméstica, menos importante. Esto fue el producto de una rebeldía, de una generación que había nacido en España justo después de la Guerra y que vivimos la dictadura a base de (…) una fuerte represión que se extendió hasta el año 75 que fue cuando murió Franco. Sin embargo, esta canción es del año 72, él estaba todavía vivo. No teníamos que mirar a Alemania. Lo estábamos viviendo aquí. La falta de libertad era manifiesta” (Tomada de RTVE, 17 de noviembre de 2017).

En Latinoamérica fue convertido en un himno del anticomunismo y utilizado en Chile durante las crueles torturas infligidas a los prisioneros por órdenes de la dictadura militar encabezada por Pinochet, aunque no fue la única canción utilizada para estas acciones de terrorismo estatal liderado por el tirano de Valparaíso. Según estudios, esta y otras canciones de moda: “habrían servido para tapar los gritos o para molestar a las víctimas” (emol.com - Es, 11 de septiembre de 2013).

La canción, más allá de su ideologización y politización de parte de las extremas derechas del continente, es emancipadora y, de nuevo, contiene en sus acordes y mensaje la epicidad que, además, le imprime a la perfección, la voz de Nino: “Libre, como el sol cuando amanece yo soy libre, como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin, la libertad”. Los compositores de estas dos canciones sabían muy bien el tipo de letras que podía interpretar esta voz sublime y de calidad incomparable. Y aunque nunca clasificó a Eurovisión, ni ganó para su país ningún trofeo, su voz se fue imponiendo a medida que crecía como artista. Nadie sabrá a ciencia cierta hasta dónde hubiera llegado, pero, ya había indicios de que Nino iba a ser el más aclamado.

Muchas bebés nacidas antes y después del desafortunado deceso de Nino, llevaron el nombre de una de sus canciones, Noelia: “Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene…y no sé a dónde va…”; otros tantos convirtieron a Mi Tierra, en un himno a su patria chica: “Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, La flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra…mi tierra”.

A su fallecimiento se publicó su quinto LP, …Y el volumen 5 fue su título, que décadas después cambió por el de América, América, una de sus canciones emblemáticas e interpretadas. Éxito póstumo que Nino nunca pudo disfrutar. Un himno para ese mundo del otro lado del Atlántico: “América, América, todo un inmenso jardín, eso es América; cuando Dios hizo el Edén, pensó en América”.

Su muerte ha sido utilizada para promover teorías conspirativas. Se intentó dejar en el aire la posibilidad de que hubiese sido asesinado por celos profesionales. La potencia de su voz no podía ser aceptada por otros, que, comparada con la del artista valenciano eran medianamente buenas. Los mismos amigos de Nino con enfado apenas entendible niegan dicha hipótesis, inclusive, los artistas habían pensado viajar en avión aquella vez, pero a último momento decidieron viajar en coche. La teoría surge porque, precisamente es el artista quien muere cuando sus compañeros apenas sí sufrieron la rotura de algún hueso. Fernando Romero, un integrante de los Humos respondió a la TVE: “Es la última estupidez que me faltaba por leer o escuchar. Lo único que (...) diré es que, en 1973, el cinturón de seguridad no era obligatorio (…) es la última explicación que te doy a ti y a cualquiera sobre los detalles del accidente. Nadie llevaba el cinturón, tuvimos la suerte de los que íbamos detrás no sufrir daños de consideración. Te ruego no insistas más en este malsano interés por saber qué pasó, cuando realmente solo fue un fatal accidente de coche que marcó y sigue marcando nuestras vidas”. (Tomado de Teleshow-Infobae, 16 de abril de 2023. Por, Marianela Insua Escalante).

Canciones como: “te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti…”, o su: “Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una voz que entre dos hojas se durmió, Y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud” se seguirán escuchando y despertando vivas emociones entre jóvenes y no tan jóvenes. Es un pequeño y humilde homenaje a este magnífico ser humano que dejó una estela imborrable en el mundo poco justo de la canción.

Nino Bravo visitó a Colombia en 1971. No le fue bien, tuvo problemas con las normatividades absurdas para los espectáculos. Le impusieron una multa por no cumplir con la norma de hacer un concierto gratuito con sus propios recursos. Salía onerosa esta condición y prefirió pagar la multa, pues, de lo contrario, hubiera generado pérdidas económicas para el artista y sus músicos. Una ley increíble en el país del Sagrado Corazón, inclusive, a Camilo Sesto le tocó cumplir con ese requisito; no volvió a incluir a Colombia en sus giras por las tierras colombianas, sino, hasta 1985. En este país nada nunca ha habido cordura, esto es Colombia. Gracias Nino por tu muy breve, pero maravillosa vida y carrera. ¡Gracias, gracias, gracias!,

REFERENCIAS

«Las palabras de Nino Bravo en RNE y la historia de "Libre"». rtve.es. RTVE. Consultado el 17 de noviembre de 2017.

Emol.es Académica británica investiga en el rol de la música en los recintos de detención de la dictadura. Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/magazine/2013/09/11/619222/musica-y-tortura-en-chile.html

La tragedia Nino Bravo: la muerte temprana que dejó dudas, el ídolo que no pudo conocer a su hija, el reconocimiento tardío. En Teleshow, 16 de abril de 2023. Artículo de Marianela Insua Escalante. Tomado de: https://www.infobae.com/teleshow/2023/04/16/la-tragedia-nino-bravo-la-muerte-temprana-que-dejo-dudas-el-idolo-que-no-pudo-conocer-a-su-hija-el-reconocimiento-tardio/