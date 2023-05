Migración se escribe con 'd' de dolor

Por: Francisco Javier Hernández |

mayo 24, 2023

Es cuando empieza a doler tu vida y la de los tuyos, que tus ojos y tu alma, buscan ansiosos otros horizontes, no importa que tan inciertos y difusos sean; solo miras que prometedores de mejores cosas son, y si allí, puedes parir una nueva ilusión. Tus ojos miran las distancias. Debes buscar otro hogar, para anidar tus nuevos sueños, Debes ir tras algo mejor de lo que tu tierra y tu gente, te ofrecen. Debes romper lazos con tu pasado y tu sangra…desgarras tu alma en el dolor del adiós. Sabes bien que tus amores están aquí…pero debes dejarlos para intentar ser, y hacerlos felices. Debes ir por un pan para los tuyos…lejos de los tuyos.

Es en el dolor amargo de vivir en déficit eterno, eso que te impide amar y ser amado sin dolor, porque tu alma está ocupada 24/7 buscando sobrevivir al desastre existencial en que flotas, cuando piensas en abandonar el paisaje que te amamantó. Cuando piensas que debes dejar atrás ese amor, para poder amarlos. Sobrevivir se vuelve agonía. Sientes dolor de amor. No entiendes que en el lugar en que diste tu primer vagido, no tengas una opción de vida mejor para ti y para los tuyos. No comprendes que toda oportunidad de construir el mañana de los tuyos, para vivir con algo de dignidad, ya fue acaparado por unos pocos privilegiados, por unas pocas y voraces manos… y entonces quieres alzar vuelo, buscar otro lugar para posar tu huella. Sabes que debes emigrar tras de tus sueños…y empacar en tu ralo equipaje, todo el dolor por los que quedan pidiendo al cielo, no solo que te vaya bien, sino que, regreses un día, ojalá pronto, con tus sueños cumplidos. En últimas, que regreses un día cualquiera, no importa que todos tus sueños vengan rotos. Solo que vuelvas. Es que… también duele la espera.

Paradójicamente, migrar es tan difícil y doloroso, como intentar volver…si en tu pasaporte no hay sellos, o sí, ni siquiera tienes pasaporte. Migrar no es más que otro gran desastre, solo que lejos de los que te aman, lejos de tu cultura y de tu afecto terrígeno. Pero debes ir detrás de mejores cosas…te grita el alma cada día, porque las penas y carencias golpean los cuerpos que te duelen, porque sientes carecer de una patria propia que te dé opciones de vida digna y, por tanto, debes inventarte una nueva Canan… *“Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré” * https://es.wikipedia.org /wiki/ Tierra Prometida para poder empezar a vivir de nuevo.

Entonces, te vas. Corres, confuso, detrás de una idea confusa, del futuro qué crees te espera allá en las distancias inciertas, pero en donde esperas te sucedan mejores cosas. Tu equipaje son sueños, tus sueños son tus alas. Migras. Viajas. Te marchas sin saber si lograrás llegar, no importa mucho, ya que, para ejercer la vida, cualquier sitio mejor. No sabes que tanto mejor ni que sitio. Pero sabes que debes irte porque no hay abrevaderos para tu sed de vida

en el lugar en que te parieron. Hay que irse. Si tienes gentes que te quieren, les pides su bendición y les regalas unas lágrimas. Te encomiendas al Dios en el que aun crees, y alzas el vuelo sin percha de llegada. Pero se trata de huir del dolor de vivir, porque más allá de tus querencias…un sol pálido te alumbra un horizonte soñado. Ese en donde, para tu mal, aparte de que hablan lenguas extrañas, aun no has construido afectos que te abracen. La soledad se sufre a solas… y con gente ajena. Así que, tú que buscas un horizonte nuevo para edificar un sueño nuevo, te topas, de frente, un enorme coctel de absurdas pesadillas: eres ajeno en tierra ajena; llegas con las manos vacías; y para postre, no eres el único, pues formas parte de una masa amorfa de desesperados, de todos los lugares, de Todas la lenguas, de todos los colores, que buscan, igual que tú, una oportunidad para ejercer, con algo de dignidad, la vida. Una vida simple, sí, pero sin tantos dolores en el alma. ¡Huye! es el grito que el dolor del alma, que se te repite cada día de carencias y luchas vanas, en la tierra que te vio nacer. ¡Huye! Así sea sin lugar cierto de llegada. Busca un sitio nuevo. Cualquiera. Migra, sufre…migra. Así no sepas que hallarás…y si lo hallarás. Dolor. La otra manera de escribir migrar-irse-volar, detrás de lo incierto. Dolor de partir… dolor de llegar.

Todo aquél que huye de su tierra, de sus angustias existenciales y sus afectos… rara vez escapa del naufragio de sus sueños. Hoy con mayor razón que nunca antes. Allí a donde tantos desesperados quieren ir, nadie los quiere. Todavía no construyen albergues para desesperados ajenos. Allá en donde tantos busca refugio contra el hambre, no existen comidas fáciles, ni para tantos. El NORTE está ya ocupado.

El SUR no puede pasar las múltiples barreras de xenofobia, racismo, discriminación y miedo que las hordas de necesitados provocan. Allí, DEL SUR, solo entran, fácil y a cualquier hora, materias primas baratas. No los dueños que han sido despojados de su parte de país. Pero ese abigarrado y disforme “gusano” con millones de piernas que avanza desde, EL SUR, como una marea de langostas hambrientas, provoca terror al NORTE. Es una peste ajena.

Es que LOS MIGRANTE DEL SUR, no llevan más que necesidades. Su capacidad de trabajo es el único plante y el capital de su empresa de vida. Pretenden entrar, clandestinos, al sitio en que el CAPITALISMO, tiene su reino; allí en donde solo admiten a otros ricos a su mesa. Además, ellos tienen sus propios problemas. Es un reino opulento, vistoso y de bienestar… construido con materias primas baratas, extraídas de los países que ahora intentan invadirlos con sus nacionales angustiados, que migran tras una oportunidad de vida mejor, esa que posiblemente tendrían en sus territorios de origen, sí, EL NORTE, fuera menos estúpido y no expoliara sus recursos naturales a precios de risa. La migración al NORTE, es una culpa compartida.

Porque, tanto el DOLOR DEL MIGRANTE SUR, como el MIEDO del “INVADIDO” NORTE tiene su causa principal en un solo elemento que la estupidez de algunos, no permite notar: la desigualdad económica que unos pocos países ricos, del “primer mundo” los llaman, como si hubiera varios mundos disponibles, han causado por exprimir la ignorancia política de los DEL SUR. Porque todo, así suene a bobada, se reduce a ignorancia política DEL SUR.

Es simple ignorancia política, lo que permite que los pueblos del SUR sean ignorantes social y económicamente. Unos ignorantes pobres e ingenuos, que eligen otros ignorantes, pero avivatos y deshonestos, para que guíen sus países hacia el desastre. Son tercos. Lo repiten una y otra vez. Y vuelven. Y no es que, en EL NORTE no existan deshonestos, es solo que allá, tienen Leyes y funcionan; tienen justicia y funciona. Aquí, en EL SUR, no somos tan ricos de tener Justicia…bueno, digo funcional, pronta y efectiva. Es por eso que cada nuevo “ignorante y ladrón” que nos gobierna, elegido por los otros ignorantes de siempre: se roba un trozo del país de todos, aprovechando su cuarto de hora. Y entre lo que se roban los corruptos de cada turno; más la desidia de la clase “dirigente” y el enorme regalo que unos muertos de hambre del “tercer mundo” EL SUR, hacen de sus materias primas esenciales, AL NORTE, la vida en el hemisferio sur se precariza de tal forma, que muchos buscan su esperanza, migrando hacia el destello que dejan sus riquezas expoliadas por unos y por otros… al NORTE. Pero allí, ya está lleno. Tienen sus propios problemas. Un estándar de vida logrado con gobiernos casi honestos. Vigilados por el conjunto de social y sus leyes. No como aquí en el SUR, en donde la súplica mayor, es que sean casi honrados. Que dejen algo para el mañana de los otros ignorantes políticos que serán elegidos. Que, nuevamente: no será el más inteligente y honesto, sino al más vivo y de labia fácil. Siempre me pregunto cuando aprenderemos la diferencia entre ser “vivo” por saber resolver la vida con pocos recursos; y ser vivo por vivir de la ingenuidad del prójimo.

RECETA FáCIL Y BARATA… para evitar tanto DOLOR en los NECESITADOS, como el TERROR, de los INVADIDOS.

Como esto son “Bobadas mías” tengo una fórmula casera para que los DEL SUR, amainen su DOLOR migratorio, en su querencia natal; y los DEL NORTE, paren de sufrir los continuos asaltos de las “plagas famélicas” que, cual nuevos bárbaros, llegan desesperados detrás de una oportunidad de vivir dignamente. Es tan simple y burdo mi razonamiento, que a veces, me niego a creerlo. Vean por qué:

1) las guerras son muy costosas. Así se libren en patios ajenos. Y cada vez que un bruto gobernante del “primer mundo” decide alimentar su ego o a sus amigos comerciantes de armas, “inicia una guerra de liberación de un país ajeno” y lo arruina, física, económica y socialmente, tira piedras a su propio tejado. Cuando acaba de “liberarlo” deja detrás odios, miseria y dolor. Queda el fértil embrión de millones de “turistas” miserables, que buscarán conocer sus países, así sea llegando a sus costas en cualquier cáscara de nuez. Pero, el norte, estúpidamente, no hace todo el inventario debido. Porque si lo que se gastan en armas y guerras, lo invirtieran en el “tercer mundo” o en cualquiera de los otros mundos que parecen haber, no regalando nada, sino transfiriendo tecnologías a bajo costo y pagando aprecios justos sus recursos naturales, es muy posible, que los millones de “adoloridos” turistas sin American Express, que hoy miran angustiados al NORTE, se queden en EL SUR, resolviendo sus vidas, sin estar pariendo ilusiones pendejas, y migrando a un lugar ajeno.

2) la Deuda Externa del “tercer mundo” con el “Primer Mundo” es, así no parezca, un condicionante residual de los problemas de todos los demás Mundos. Perdón, es que no sé si el “segundo mundo” sufrirá de iguales o parecidos devaneos. Pero, ya en serio, condonar capitales y rebajar intereses; cambiar carbono por deuda; invertir en emprendimientos ambientales y de desarrollo en energías limpias; transferir procesos industriales a las zonas más deprimidas del Planeta (EL SUR) creando empleos nuevos y con salarios justos; en fin, que antes de que nuestros problemas de “DOLOR SOCIAL” los alcance, inviertan fondos en mantener lejos las “plagas” de adoloridos, o Migrantes ilegales que llaman, y NO en guerras ajenas, en patios ajenos… y con sangre ajena.

Pd. Ya se darían cuenta, de que esta sarta de lugares comunes y cosas sabidas, que hoy traté de endilgarles, no tiene una sola idea nueva. Nihil novum sub sole. Pero yo quería decir algo respecto a un fenómeno que debería tener pensando, más cuerdamente, a los “líderes” del Primer Mundo. ¿Cuál será el segundo mundo? Presiento que sufriré angustia existencial hasta averiguarlo.

Mientras los países DEL SUR, sigan siendo simples exportadores netos de materias primas baratas y proveedores de comodities bumerang; y sí el Tercer Mundo, no resuelve temas básicos de educación útil; empleo decente y bien pago para que sus ciudadanos resuelvan sus necesidades básicas; mientras el respeto de la Justicia no sea igual para todo ciudadano; y mientras la ignorancia política… d electores y elegidos, no cambie… todos los “adoloridos” y necesitados del SUR, seguirán mirando hacia EL NORTE. Y cada vez más, hordas más grandes de desesperados buscarán huir del hambre que la insensata política IMPERIALISTA de EUROPA Y USA, provocan. Solo una fracción de sus gastos en ARMAS, calmaría en dolor y el HAMBRE, del SUR. Eso retendría las migraciones y traería prosperidad a los países que hoy, con las migraciones de sus nacionales, pierden talentos huidos y ven desintegrarse sus estructuras sociales y económicas.

El NORTE debe revisar su economía. Mientras más ricos se vuelven allá, olvidando la pobreza del SUR, más “turistas” sin un céntimo, irán a… “hacer la américa” Mientras que enriquecen sus sociedades y contaminan a tres manos, los bosques del SUR cuidan el planeta… y ustedes no pagan eso. Cuando saquea la riqueza de las naciones del “tercer mundo” se inventa dolores de cabeza, que podría ahorrarse. Y cada vez, las invasiones del SUR irán en aumento. Esto apenas empieza. Como decimos en el inglés raro de mi pueblo: sinkin, místeres, sinkin.