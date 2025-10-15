Al Pacto Histórico le puede salir el tiro por la culata con la Consulta del 26 de octubre

Por: EDUARDO BENAVIDES LEGARDA |

octubre 15, 2025

La elección de los candidatos a la Presidencia y las diversas corporaciones legislativas de los partidos, movimientos u organizaciones políticas, es asunto que solo incumbe a las directivas y a las bases de cada partido porque corresponde a su fuero interno. Es un asunto de principios que garantiza la transparencia del proceso electoral. La no intervención en los asuntos internos de otro partido es de principios.

El Pacto Histórico adelanta una consulta para definir quiénes serán sus candidatos a la Presidencia, Senado y Cámara. Los precandidatos están buscando que cualquier ciudadano vote por ellos: sea liberal, conservador, de extrema derecha, del centro, izquierda o de extrema izquierda. Lamentablemente, de forma contraria a la lógica política y permitiendo cometer una grave falta ética, nuestra normativa constitucional y legal lo permite.

Un partido es una sumatoria de su programa, sus estatutos, sus principios y valores, y su historia, es decir, su práctica política. Las personas se afilian a alguno porque se identifican con él. En Colombia, la degradación ideológica que hemos padecido en las últimas décadas ha hecho posible que la pertenencia política esté más determinada por intereses que por convicciones. Peor aún es cuando se acude a la compra de votos. Los principios no valen, ni los programas, ni las creencias de los votantes. Solo vale el voto. Todo vale con tal de obtener el anhelado sufragio que le permita alcanzar el propósito propuesto.

Participar en una consulta de un partido ajeno posibilita la degradación de la política, puesto que facilita que los ciudadanos acudan a las urnas por motivos diferentes a sus convicciones. Y además, permite que otros partidos, interesados en favorecer o perjudicar a determinado candidato, intervengan indebidamente y movilicen a los suyos hacia las urnas con oscuro propósito.

La participación en una consulta interna debería ser solo de aquellos que están afiliados al partido y la legislación debería exigir a todos los partidos legalmente reconocidos, en mantener actualizadas y registradas ante el Consejo Nacional Electoral, sus bases de datos de afiliados. Solo así se garantizaría que a las consultas solo acudan quienes tienen el derecho por pertenecer realmente a alguna de esas organizaciones.

En días pasados recibí un mensaje de un amigo que está de candidato al Senado en la consulta del PH, pidiéndome votar por él. Le respondí que lamentablemente no, porque no tengo nada que ver con el Pacto Histórico. Más aún, tengo profundas divergencias con Petro y su Gobierno, con el Pacto Histórico y las organizaciones que lo integran.

