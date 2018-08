Air Astana, la aerolínea de Kazajistán que se está llevando los pilotos de Avianca

Lo que para German Efromovich fue un triunfo judicial, se convirtió en la peor pesadilla para Avianca. La ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la ilegalidad del paro de pilotos que le dio el espaldarazo que necesitaba para despedir a los pilotos de ACDAC, como ocurrió con los 84 que ha sacado, se convirtió en un nuevo y tal vez el más grave problema a la compañía: tiene naves nuevas, pero no quien las vuele. Las demandas de los pilotos que permanecen en la compañía no están satisfechas y la inconformidad se está expresando en la disponibilidad para escuchar propuestas laborales y muchos las están aceptando, una situación para la que la aerolínea no estaba preparada. De allí los incumplimientos y cancelaciones de vuelos que tienen a los usuarios molestos e incluso rabiosos. Los aeropuertos del país volvieron a convertirse en escenarios de protestas y malestar.

El mes pasado renunciaron treinta pilotos con trabajo en otras compañías internacionales. En total van ya 70 pilotos (casi todos capitanes) que se han dejado tentar, algunos de ellos incluso por Viva Air en Colombia y Perú, y otros tantos lugares tan lejanos como Kazajistán. El ambiente laboral en Avianca después de la retaliación de Efromovich con quienes participaron en la huelga es todo menos amable y no se ha podido recuperar, no solo entre los pilotos sino en otras áreas, incluida la de comunicaciones corporativas de la compañía.

Publicidad

Air Astana, aerolínea líder en el mercado aéreo de Kazajistán ha recibido a varios aviadores colombianos que trabajaban para Avianca. Lo que fue una propuesta de trabajo para un piloto despedido por la huelga, se convirtió en la oportunidad preferida por muchos otros que pudieron mantener su cargo después del incidente.

Esta tendencia parece no parar. Hay cifras que hablan de la renuncia de hasta 30 pilotos en los últimos dos meses. La buena reputación que tienen los pilotos colombianos a nivel internacional les ha abierto las puertas de aerolínea en Asia, Medio Oriente y hasta África, a todos los pilotos que se mantienen inconformes con Avianca.

Así pues, queda Avianca con una flota de aviones cada vez más extensa y una nómina de aviadores cada vez más reducida. Hoy tiene 6 aeronaves más que las que tenía en diciembre del año pasado y 168 pilotos menos. Además, esto se ha traducido en el deterioro de la calidad del servicio prestado y el debilitamiento de su predominancia en el mercado aéreo colombiano.

La situación está lejos de ser resuelta. El flujo de salida de pilotos de Avianca no se detiene y los protocolos de ingreso, certificación y contratación para nuevos aviadores aspirantes son largos y complejos y aunque, a raíz de la huelga del año pasado este se ha intensificado, German Efromovich y el presidente de la compañía Hernán Rincón no calcularon el tamaño del problema que se estaba cocinando. Los usuarios son finalmente los grandes damnificados y la Aeronáutica civil aún no ha toma cartas en el asunto.