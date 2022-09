Ahora, su relato ya no es de película de terror, si no de acción, pues en la historia se incluyen persecuciones, agentes de la Sijín, policía e incluso armas

Yina Calderón ha acostumbrado a sus seguidores a contarles historias como sacadas de una película. Recordemos que recientemente aseguró que durante varios años ha sido víctima de sucesos paranormales que la hacen pasar las noches en vela.

En su nueva historia que incluye persecuciones, supuestos agentes de la Sijín, la Policía Nacional y un montón de armas, parece extraño que haya salido bien librada y sin ningún tipo de consecuencia.

De acuerdo con Yina Calderón, ella junto con sus acompañantes fueron atacados por agentes de la Sijín, mientras se dirigían a su finca. “Tengo dos testigos, porque el que escuche esto, no me cree. Veo que mi novio dice: Mariachi, saque la pistola, saque la pistola.Y saca la pistola por la ventana y le apunta a los ‘manes’ (...) Y yo: Nos van a robar, ¿qué pasó? Dios mío, me van a bajar de la camioneta…”

Yina aclaró que tras el robo, que denunció hace un poco más de una semana, sigue sin reparar el vidrio de su camioneta rosa.

La historia continuó y Yina Calderón dijo que sus acompañantes iban a sacar más armas y en ese momento los abordaron los ocupantes de la motocicleta junto a muchos agentes de Policía.

“Resulta que los malandros no eran malandros, sino la Sijín. Y es ahí cuando le digo al agente: Si estos mismos dos me iban a robar -. Y me dice: – Nosotros somos agentes de la Sijín, infiltrados de la Policía, y apenas vimos su camioneta con ese vidrio roto, nos causó mucha sospecha y nos acercamos”

Por último, Yina Calderón dijo que todo fue culpa de los agentes de Sijín y que todo se habría solucionado sin mayor escándalo.

