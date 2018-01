¡Aguacero de candidatos!

Ya dada la largada para las elecciones por la Presidencia y siendo ésta una carrera por etapas, candidatos sobran; pero, ¿cuáles con posibilidades de llegar a la primera vuelta?

Están de una parte los condicionados, los que podrían esperar postularse con algunas posibilidades de éxito pero solo en caso de cumplirse alguna condición.

Está Petro, quien no hay duda que competiría y que tiene opciones de algún buen resultado, pero en manos de quien no está la decisión, pues son las autoridades las que definirán si sigue vigente la multa por $270 000 millones, y si, de no pagarla (como parece obvio que sería el caso), se encontraría inhabilitado para lanzarse.

Otro es el caso de De la Calle o de Clara López. Ni el uno ni el otro tendrían verdaderas expectativas de presentarse como candidatos normales; pero sobre todo sería más el perjuicio que harían a su imagen y a la causa a la cual han adherido. A Clara le tocaría renunciar a los órganos en los cuales la nombró el Presidente Santos (Gabinete del Posconflicto; Comité negociador con el ELN; etc.) y seguramente sacaría una votación más baja que la que ya alcanzó en su anterior candidatura; a De la Calle no le convendría que lo que se negoció con las Farc pueda confundirse con su interés de buscar la presidencia. La opción para ellos sería que la competencia se polarice alrededor del tema Proceso de Paz, lo que justificaría que conformaran un equipo para defenderlo, ya que ha sido la razón de su ubicación política en el momento. Una fuerte candidatura que proponga reversar –o, como dicen, ‘corregir sustancialmente’- los acuerdos daría no solo legitimidad sino fuerza a esa dupleta.

Seguro llegan a primera vuelta:

Un candidato del Centro Democrático (por sustracción de materia probablemente Iván Duque), a menos que no logren que el tema Paz se vuelva definitorio, en cuyo caso, reducido al solo uribismo, las encuestas lo colocarían en quinto lugar o peor, y quedarían como un alacrán en un cerco de fuego…

Como lo más determinante para evaluar posibilidades en una elección no es cuántos respaldan a un candidato sino cuántos están en contra, Fajardo es quien probablemente tendría las mayores posibilidades de una alta votación (si su tendencia algo narcisista no aliena a los electores). Donde se puede captar los votos es entre quienes no conocen o no están en contra del aspirante y en eso los márgenes de Fajardo superan los de todos los otros. Es además el único que tiene un discurso diferente y una verdadera propuesta de cambio: su obsesión por la educación es genuina e implica para el país una reorientación de prioridades del simple desarrollo económico y de los indicadores macroeconómicos hacia los problemas sociales y la construcción de Capital Humano. Adicional a eso proyecta la imagen de outsider, del ‘fuera de la política’, en el momento que es lo que todo el mundo quiere; también en algo cuenta la tendencia de ‘antioqueño vota antioqueño’; y tiene en general el ‘síndrome de la virginidad’ incluyendo la marginación de la alternativa ‘Santos o Uribe’.

Quien seguramente participará en la primera vuelta y casi seguramente en la segunda es Germán Vargas Lleras. Lleva siete años de campaña desde el poder, usando sin recato alguno los recursos y la burocracia bajo su control para ese propósito… absurdo sería que no le produjeran resultados. Pero aplicando el mismo principio de que lo determinante es la cantidad de electores decididos a no votar por un candidato, su situación es que hay mucha polarización a su alrededor. Ya salido del poder le puede pasar como a los generales que una vez de Everfit pierden su protagonismo. Si, como es probable, no alcanza una tercera parte de la votación en la vuelta inicial le tocaría buscar alianzas con otras corrientes. Pero en la organización que logró montar en sus correrías, ya tiene divisiones en sus filas; si va como candidato del continuismo quedaría amarrado a la imagen del gobierno que menos aprobación ha tenido en la historia; y si se lanza en contra no solo superará a Santos en deslealtad sino que le quedará difícil reivindicar su gestión como ajena a él.

Están los seudocandidatos que solo aspiran a tener el titulo de ex, dándose a conocer para aspirar a llegar al Congreso. Es el listado más largo y no vale la pena detenerse en analizarlos porque no tienen ninguna posibilidad de presentarse ni siquiera a la primera vuelta aunque crean que su figuración en el gabinete Santos se lo permite (Pinzón, Cárdenas, Iragorri).

Y quedan los que aspiran a ser candidatos de partidos que ya en la práctica no existen (Robledo, por el Polo; Ordóñez, Martha Lucía, por el conservatismo; Cristo, J. M. Galán, por un hoy espurio seudo -Partido Liberal). Queda Claudia López tratando de no ser candidata de su partido para que no se limite a ese espacio.

Publicada originalmente el 8 de marzo de 2017