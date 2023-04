Agarrados en el camerino y sin técnico que dé la cara: la bomba que estalló dentro del Deportivo Cali

.Publicidad.

Ni el técnico, ni las directivas, ni siquiera los jugadores parece que podrán mejorar el mal momento del Deportivo Cali en el presente semestre. La última derrota contra Independiente Medellín dio muestra de lo rota que está la plantilla al interior, a tal punto que ni siquiera Jorge Luis Pinto salió a la rueda de prensa después del partido; y los medios aseguran que dentro del camerino ya se han presentado algunas peleas entre los jugadores.

El encargado de dar tal información fue el periodista de ESPN, Pacho Vélez, quien en uno de los programas del canal deportivo aseguró que al interior del plantel del Deportivo Cali hubo roces. "Me dicen personas que están cercanas al camerino que la situación se volvió muy tensa en el vestuario. Hubo conato de enfrentamiento entre jugadores. Está el profesor Pinto destrozado. He preguntado si ha renunciado y me han dicho que está muy abatido" fueron sus palabras.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol Jorge Luis Pinto NO SE PRESENTÓ a la rueda de prensa "Me cuentan que huno problemas en el vestuario al finalizar el partido del Cali" @Pachovelez10 Participa con nosotros con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/8LEcuXsRMx — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 13, 2023

Sumado a eso, hay que recordar que en la rueda de prensa posterior a la dura derrota, quien se presentó fue el asistente técnico del Deportivo Cali, Barranca Herrera, y aseguró lo mismo que Pacho; pero sin mencionar la pelea. "El profe no se siente bien. Esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien. No suele pasar eso, pero es algo de fuerza mayor".

Los rumores ya apuntan a que Jorge Luis Pinto dejará el banco del equipo azucarero; y que su reemplazo sería José Eugenio el 'Cheche' Hernández. Es una situación preocupante la que pasa en el Deportivo Cali, ya que, aunque se sabia que en el tema económico están hasta el cuello, no se había considerado que dentro de la plantilla hubiesen problemas tan crudos. Parece que el destino del equipo caleño está sentenciado, y muy posiblemente lo veamos el próximo año peleando por el ascenso a la primera división en el torneo Betplay.