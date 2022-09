Aerocafé ¿se están gastando la plata en un proyecto innecesario para el departamento?

Por: César Augusto Patiño Trujillo |

septiembre 19, 2022

Carlos Mario Marín, alcalde de la ciudad de Manizales ha declarado hace algunos días al presidente Petro que el Aeropuerto Internacional del Café (O como me gusta llamarlo a mí, AeroPalestina) es un “proyecto de élites”.

La aseveración fue alimentada por la pregunta del mismo presidente que tenía como objeto no que el burgomaestre de la ciudad respondiera de manera libre y reflexionada, sino, como la aceptación de la afirmación del mismo Petro que en la pregunta misma orientó una respuesta que deseaba escuchar, ya que, es de todos conocido, nunca ha sido amigo de realizar este gran proyecto regional en el occidente del país.

En 2018, en medio de una campaña presidencial violenta y llena de mentiras, Petro manifestó algunas opiniones desabridas contra Aerocafé.

Desde ese momento concluí que muy seguramente, si el gobierno Duque no entregaba adelantado dicho proyecto, con un posible gobierno Petro, su futuro iba a quedar enterrado bajo un terraplén lleno de corrupción, sueños frustrados y de desaciertos constantes.

Aerocafé no puede ser abandonado. La cantidad de dinero que se ha quedado enterrado en el lote donde se haría la pista no puede titular lo que, en caso de abandono, sería no un elefante o mamut blanco, sino un diplodocus aplastante; llevar a buen término dicha obra, muy seguramente va a traer al centro-sur de Caldas posibilidades de progreso material y económico.

Cuando Petro en su diálogo con la comunidad joven de Manizales puso sobre la mesa la disyuntiva Aeropuerto del Café o Manizales Cerebro del Conocimiento en Colombia, desconoció uno de los dos grandes proyectos del departamento.

No es un secreto que ese título de Manizales, Ciudad Educadora de Latinoamérica, es un ideal también aplazado como el Terminal Aéreo. Y debe el presidente, a pesar del déficit del 8 % del PIB que dejó el lamentable Duque, ponderar equilibradamente los dos proyectos, pues, para nadie es un secreto que Manizales, al lado de Bogotá y Tunja son las ciudades educadoras por excelencia, pero también una localidad aislada por su topografía y constantes estados de tiempo húmedos y pluviosos.

Lo anterior, para el caso de la capital caldense, hace necesario una conexión directa con el resto de la nación, teniendo en cuenta que el Aeropuerto Matecaña a pesar de quedar a una hora larga de la capital de Caldas no es una opción ni cómoda ni económica para quienes viajan a la Ciudad de las Puertas Abiertas, que, más parece de las puertas cerradas, ya que, en pleno siglo XXI sigue siendo relativamente difícil llegar a la ciudad.

El Aeropuerto La Nubia se ha quedado pequeño para la ciudad, pero, además, es un Terminal que mantiene cerrado por los problemas constantes de estado del tiempo, inclusive, gran variedad de aerolíneas llegan y se van pronto de la capital caldense, y las pocas que arriban cobran casi que precios impagables, o peor aún, desvían a la capital de Risaralda.

Quienes defienden al Matecaña como el Aeropuerto del Eje no tienen en cuenta dichas dificultades por las que tienen que pasar sus paisanos caldenses, así que esto no es un capricho regionalista ni un superficial lujo, en cambio sí, una necesidad suprema para la región.

El Aeropuerto de Palestina (insisto, como debiera llamarse porque el municipio merece reconocimiento después del sacrificio que ha debido hacer para la materialización del proyecto) es prioridad para la región, y si no fuera por la burda manera en como los politiqueros caldenses han usado esta crisis, sabiendo que en un año habrá elecciones locales, la manifestación de palestinenses frente a la alcaldía de Manizales el 16 de septiembre, hubiese sido más que justa y democrática.

Carlos Mario, por quedar bien con Petro no debió hablar por toda la región lanzando un lambetazo horroroso al primer mandatario, al punto de que, tal vez, fue lo que contagió al Presidente de la bronquitis que lo tiene incapacitado.

El turismo, sector que en Caldas tiene más futuro que presente, se vería potenciado con el Aeropuerto, es económicamente conveniente para quienes van a visitar a la región, no solo a Manizales.

Municipios como Palestina, Chinchiná, Villamaría o Neira y todo el Paisaje Cultural Cafetero proclamado por UNESCO, pueden salir beneficiados laboral y turísticamente, en el entendido que la capital no es el único lugar de la región en ofrecer maravillas naturales, y seamos sinceros, se necesita superar el turismo del Parque de los Nevados o el de las Ferias de Manizales, porque inclusive el Festival de Teatro, tan importante en pretéritos tiempos se ha desinflado con los años.

Marín la ha “embarrado” catedraliciamente, y para sacarse en limpio, se ha escudado en una denuncia contra Hómez, un caricaturista del diario La Patria, acusándolo de descontextualizar la conversación que tuvo con Petro y el ministro de Transporte, el señor plagiario Reyes. Un ataque para desprestigiarle políticamente, según su muy "sesudo" argumento.

El diálogo de las tres personalidades se encuentra en un video, en el que Petro, interesado especialmente en el proyecto de cables aéreos para la ciudad, pregunta a Marín por qué razón el lobby en la capital colombiana era a favor del Aeropuerto y no sobre los cables (aéreos).

Marín sin pensarlo dos veces y desde una muy subjetiva y politizada opinión respondió: “ Porque acá hay gente muy poderosa que históricamente ha tenido acceso a la Nación, a los ministros, a la cúpula militar, que son empresarios, cafeteros, gente (sic) y es un proyecto de 40 años, ahí muchas familias poderosas de la ciudad han tenido como una manera de sobrevivir del Estado, cierto, es un problema que ha tenido enemil problemas de corrupción" (Tomado de La Patria, 10 de septiembre 2022).

El presidente concluyó: “entonces el aeropuerto es más un proyecto de élites”, a lo que el alcalde responde asintiendo la pregunta-afirmación de Petro:

“Es un proyecto de las élites. La verdad es que la región podría necesitarlo si se hiciera; sin embargo, siento que son 20 años perdidos, plata perdida y que no tiene apoyo popular" (Tomado de La Patria, 10 de septiembre de 2022).

La puntada final al dio el plagiario Reyes: “hay otras cosas que son más importantes para ellos” (La Patria, 10 de septiembre de 2022), Comentario lleno de veneno sin duda alguna.

Con lo emitido anteriormente por Marín, Petro y el plagiario Reyes, Troya ardió y la ciudadanía ofendida con el muy acomodado alcalde manizaleño se fue lance en ristre por su incoherencia frente al megaproyecto. Fue desleal con la región que representa y eso le tendrá que traer consecuencias electorales a futuro.

También los 26 alcaldes del departamento defendieron por medio de una carta el proyecto regional por excelencia del departamento, apoyando irrestrictamente el liderazgo del gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona quien ha sido un férreo defensor del terminal aéreo.

La carta contiene en algunos apartes los argumentos para realizar la obra: “Solo son dos los verdaderos aeropuertos de Colombia que alcanzan la categoría de aeropuertos internacionales en las regiones: el Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, y el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.

Aerocafé, en Palestina, entraría a terciar en esa competencia” (Tomado de Eje21, 7 de septiembre de 2022), consideran, además: “Es nuestra labor como mandatarios locales trabajar mancomunadamente por el desarrollo de nuestro territorio y el progreso de nuestra ciudadanía.

Por ello, a través de esta carta, reiteramos nuestro respaldo al Gobierno Departamental y al proyecto Aeropuerto del Café, confiando en la consolidación de una fuerza viva, a nivel competitivo para Caldas y Colombia” (Tomado de Eje21, 7 de septiembre de 2022), recordando, también que dicho proyecto fue avalado por dos empresas internacionales, y recordaron que: “es una iniciativa referente en la región del Triángulo de Oro, por su construcción con énfasis en buenas prácticas de inclusión social, equidad de género, protección al medio ambiente” (Tomado de Eje21, 7 de septiembre de 2022), siendo fundamental para el impulso de 864 empresas turísticas ubicadas en la región.

En todo caso, el acomodamiento espurio e inmaduro del alcalde Marín fue un soplo mediático nacional que ayudó a visibilizar la importancia de llevar a buen puerto el proyecto Aeropuerto Internacional del Café (AeroPalestina) y solo esperamos los caldenses que, la ciudadanía se decida a apoyar la construcción de una Terminal que abra las puertas a una ciudad aislada en buena medida del país y que necesita de sus propios medios de transporte para proyectarse, ahora sí, como ciudad educadora, creadora de conocimiento, paraíso turístico y región de primer nivel para hacer negocios.

Manizales es la ciudad con el mejor nivel y calidad de vida en territorio colombiano de acuerdo con estudios serios y constantes de instituciones nacionales y extranjeras.

Sigamos haciendo bien la tarea, y entre los puntos pendientes, el Aeropuerto es uno de ellos y, tal vez, uno de los dos más importantes para su futuro como ciudad-región.

Que el Presidente reflexione y valore toda la lucha por materializar un proyecto que lleva más de cuatro décadas luchando contra propios y extraños. Los caldenses lo merecemos, esté seguro señor Presidente, lo-me-re-ce-mos.

ADENDA:

Murió Evelio Giraldo Ospina director de Eje21. Hijo del municipio de Aranzazu en Caldas se dedicó toda la vida al periodismo local. Viajó al Infinito a la edad de 75 años.

Trabajó en La Patria, RCN, Radio Manizales de Todelar, El Espectador y fundó y dirigió el periódico Ronda Libre, medio que circuló durante un buen tiempo en el norte del departamento. Descanse en paz don Evelio, real institución del periodismo caldense.

