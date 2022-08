"Adiós al gobierno amiguista y conveniente"

Por: Jorge Gonzalez |

agosto 05, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Nos encontramos a punto de terminar uno de los mandatos mas fatuos de nuestra historia, que nos deja mucha tristeza y rabia. Es ganador de lejos de la medalla de oro, y eso que hay un gran número de ellos disputándosela (Turbay, Samper, Pastrana Jr…).

Se creyó ganador absoluto de las elecciones, pero fue debido a la consigna de escoger entre lo más malo, el menos peor.

Y ha sido así, el menos peor. Una persona cuya principal característica es ser marrullero, de doble faz, hipócrita, indolente, inexperto, improvisado, enredado en cuestionamientos difíciles de probar en nuestro medio (como "la ñeñepolítica"). Pareciera que estuviera relleno de paja seca, una figura hierática, sin el menor atisbo de conciencia, de amor verdadero, o de sacrificio por dejar un legado de progreso y crecimiento.

Se rodeó o le permitieron rodearse, de una cáfila de personajes de lo más inepto que se pueda encontrar en nuestro corrillo político. La exministra Arango, la exministra Nancy Patricia, el fiscal Barbosa, la ministra de transporte, el ministro Molano, la Procuradora, y el más nefasto de todos, el ministro de Hacienda (con premio a su retiro forzado), y un etcétera bastante extenso; se salvan el nuevo Ministro de Hacienda y el de Salud.

Los logros que obtuvo su administración son los normales que se pueden alcanzar por inercia en un gobierno. Y es sobre lo que más se siente orgulloso y saca pecho (“¡me siento orgulloso!”). Con sus discursos veintejulieros en el congreso y su invitación a la no violencia, a no polarizar mas el país, pero sin ninguna muestra real de su parte, sin demostrar respeto por la oposición que tuvo, no le importó un bledo.

Como lo mostró el meme “estuvimos a dos kilos y un bigote” de convertirnos en otra Venezuela, pero en el otro extremo. En todos sus actos ha sido el mejor director de campaña, para dar ahora el otro bandazo.

Y así seguiremos, “de pretil a pretil” como diría El Flecha, refiriéndose a la Niña Tulia. Que mala suerte nos acompaña, pero cala muy bien con nuestra idiosincrasia.

Y de repeso pasó arrasando la peste del Covid-19 para completar, lo cual nos acabó de joder.

Como una veleta, de acuerdo a como se fueron desarrollando los acontecimientos (anduvo especulando acerca de un plan para las Juventudes), muy poco lo planeado y menos lo ejecutado (caso San Andrés), nunca fue implacable con reducción del gasto público, malgastador, rey de la imprevisión, exceptuando los beneficios entregados derivados del perjuicio de la pandemia. Y firmando cuanto contrato se aparece, supuestamente porque quedaron listos para ello, que casualidad.

Siempre un paso atrás de las circunstancias q lo ameritaban, pero sí, adelante de todo aquello que coincidiera con sus planes maquiavélicos reales en su mente. Una persona sin ningún tipo de carisma, que gol nos metieron. No quedó nada de los huevitos de Uribe.

El señor presidente es muy bien ido. "Así no lo querí".