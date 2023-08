Acuña versus Quessep: la contienda por la Alcaldía de Sincelejo se enciende

Este es el escenario. Acuña vs Quessep no son solo dos candidatos, dos ideas de poder o dos formas de gobernar; son más que eso...

Por: Eduardo Menco González |

agosto 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La política en la capital sucreña está de gradería. En primer lugar, se comenta que “los ahogados o quemados”, que no alcanzarán a llegar a ocupar un puesto en el Concejo o la Asamblea, serán muchos.

Seguramente diremos que se necesita una renovación, pero eso no significa que cualquiera puede llegar a esos espacios de toma de decisión.

En segundo lugar, está lo relacionado con la carrera por llegar a la gobernación. Por un lado, es posible que Sucre tenga por vez primera a una mujer en ese cargo dado el apoyo amplio que tiene de los hermanos Espinosa; pero, por otro lado, según lo que muchos comentan, la primera dama de la nación, la señora Alcocer, se saldría con la suya si el contrincante de aquella candidata llegase a obtener más votos. ¡Amanecerá y veremos!, reza el dicho.

En tercer lugar, lo que más justifica este escrito, es lo referido al duelo que están protagonizando dos peces gordos de la política criolla: en una esquina el señor Yahir Acuña y en la otra esquina don Jacobo Quessep. El objetivo de ambos es alcanzar el premio mayor de la Alcaldía de Sincelejo.

Del primero se escuchan muchas cosas, seguro que unas ciertas, otras por comprobar y otras, como en la literatura, no pasan de ser especulaciones que terminan por convertirlo en un personaje de esos de cuentos donde las exageraciones son predominantes.

El negrito Acuña como algunos cariñosamente le llaman lo han llegado a relacionar con doña Enilce alias “La Gata” y con otros sujetos de actuación reprochable a los ojos de la ciega justicia colombiana. Obstinado por el poder ha llevado a su esposa (o exesposa) al Congreso, en donde incluso no solo la definen como la heredera de la curul de Acuña, sino pieza o ficha clave de otros más poderosos.

Acuña perdió las elecciones pasadas cuando su rival Héctor Olimpo lo venció en las urnas; hay quienes piensan que en el fondo no ganó Espinosa sino la idea de que una persona negra, que viene de abajo, no podrá nunca vencer a otra blanca que representa la clase y la jerarquía social.

Si le hacemos caso a esto, quizás Yahir pueda correr la misma suerte que tuvo hace 4 años; sin embargo, este asunto requiere un análisis mucho más profundo que va más allá de nombres. Acuña insiste en ser el representante del pueblo; no pocos lo ven como quien salvará la ciudad (aunque no tengan suficiente claridad de qué); la romería de gente humilde alrededor de su casa solicitando ayudas y mercados es permanente; cuando visita los barrios el tumulto gritando su nombre, no es despreciable; y como si no fuera suficiente, gran parte del gremio de mototaxistas y taxistas parece copiarle la idea al candidato.

La realidad es que la historia política de Acuña no es que sea del todo exitosa, no se puede decir que estamos frente a una de esas figuras portentosas políticamente hablando, esto obviamente se puede corroborar incluso con el conjunto de hechos que la prensa ha venido divulgando sobre él desde que apareció en la palestra pública.

No obstante, el hombre está vigente y sus intenciones de llegar a ser el alcalde de Sincelejo están muy firmes, cuenta con un potencial electoral, con el dinero suficiente y con una estrategia publicitaria poco ortodoxa pero llamativa, tanto que a veces al ver tanto cartel de él en las calles puede generar cierto nivel de hastío. Seguro su asesor publicitario le sugirió empapelar la ciudad como se empapela una casa que no tiene pintura.

En la otra acera está Jacobo. Conocido también ampliamente y quien por segunda vez tiene intenciones de ser el primer mandatario de la ciudad. Como al primero, le endilgan cuanto comentario se puede.

Sin embargo, hay una cosa que está presente en el ambiente y ha hecho carrera de manera significativa en el imaginario de la gente: la fortuna que logró amasar durante su mandato como alcalde; se dice que construyó una casa que con el mero sueldo la hubiera podido construir solo en 20 años o más, así como también logró presuntamente financiar candidatos en las elecciones anteriores para terminar sacando provecho. Dicen que en algunos casos le fue como perro en misa y en otros casos la cosa “cuajó”.

El terreno de Quessep está quizás más labrado; cuatro pueden ser los condimentos para entender la sentencia anterior:

Número uno, Jacobo no fue mal alcalde, dice la gente, y en este sentido se le puede dar la segunda oportunidad para potenciar lo que hizo y reafirmar su compromiso con el pueblo sincelejano; de hecho, su lema de campaña "volvamos a crecer" deja de manifiesto que con él se creció y sin él decreció la ciudad, se hace necesario reelegirlo para que el pueblo sepa de nuevo lo que es el desarrollo: "puro sonido de voz" decía el filósofo Ockham, solo eso.

Número dos, su antecesor fue tan mal alcalde que cualquiera que llegue parece que hará las cosas mejor, esto también reforzado con la idea popular de que "todo pasado fue mejor"; en este sentido Gómez termina por hacerle un favor a Quessep y pareciera que este tiene el camino expedito para sentarse de nuevo en el trono del poder local.

Número tres, le fue también económicamente con el primer mandato que el hombre va por más; pero además de eso es que cuando se prueban las mieles del poder, es difícil desprenderse de ellas y para conservarlas cuenta con un apoyo bastante considerable por parte de quienes creyeron ya en él y sienten que lo puede volver a hacer.

Y número cuatro, detener a Acuña es su prioridad; del otro lado se considera que a Yahir no hay que dejarlo llegar bajo ninguna circunstancia y si es necesario "hacer pacto con el diablo". El diablo acá no es solo metáfora. Jacobo no es solo él. Este candidato, en relación a su contrincante, representa una porción de la sociedad considerable no solo desde el punto de vista numérico, sino también mental. Si con Yahir está el pueblo–pueblo, con Quessep están los otros, y entonces la confrontación trasciende los dos nombres y terminará imponiéndose aquel que la historia a bien considere.

Este es el escenario. Acuña vs Quessep no son solo dos candidatos, dos ideas de poder, dos formas de gobernar; son más que eso. Son incluso dos bloques económicos que estarán dispuestos a lo que sea con tal de obtener el preciado tesoro.

¿Quién tendrá más peso financiero para llegar? Dicen que ambos cuentan con unos recursos insospechados. De ahí que llegue quien llegue, el dinero tendrá que ser recuperado. Es aquí que ante la pregunta sobre ¿quién ganará?, la respuesta es incierta, lo que sí podemos predecir con facilidad es que el gran perdedor será la ciudad porque quien sea el próximo alcalde tendrá que recuperar una inversión bastante alta, a no ser que se dedique a gobernar para el beneficio del desarrollo, cosa que ni usted ni yo creemos será así.