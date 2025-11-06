El polémico viaje de Kika Nieto a Israel que calentó las redes en medio del conflicto en Gaza

Con su llegada a Israel la influencer Kika Nieto a Israel abrió una nueva discusión sobre los límites entre la fe, la influencia digital y la neutralidad política

La influencer colombiana Kika Nieto se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir detalles de su viaje a Israel, en medio de las tensiones que persisten entre ese país y Palestina en la Franja de Gaza.

A través de una publicación en Instagram, Nieto expresó que su travesía ha sido “un viaje lleno de lecciones inolvidables” y que decidió compartir sus reflexiones solo después de varios días, para evitar “debates políticos de odio desmedido”. La creadora de contenido explicó que su intención era cumplir un sueño personal: conocer Jerusalén y Tierra Santa, lugares de profundo significado espiritual para ella.

Las críticas a Kika Nieto por su viaje a Israel

Sin embargo, su publicación generó una ola de críticas y apoyo dividido. Algunos usuarios la acusaron de ignorar el contexto humanitario del conflicto. “Ese ‘viaje soñado’ patrocinado por la embajada de Israel dice más que cualquier discurso de neutralidad”, escribió una seguidora, cuestionando la aparente indiferencia frente a la situación en Gaza. Otros la acusaron de enviar un mensaje político disfrazado de fe y turismo espiritual.

Por otro lado, numerosos fanáticos salieron en su defensa, asegurando que la influencer estaba simplemente cumpliendo un sueño de infancia y que las críticas eran injustas. “Ella no ha hecho nada malo. Solo estaba cumpliendo un sueño”, comentó una usuaria, destacando la sensibilidad y nobleza que, según sus seguidores, caracterizan a Nieto.

El debate refleja la creciente presión sobre figuras públicas en redes sociales, especialmente cuando sus decisiones se perciben como gestos políticos en contextos de conflicto. Mientras algunos exigen responsabilidad y empatía hacia las víctimas de la guerra, otros defienden el derecho de los creadores a viajar y expresarse sin ser blanco de polarización.

Hasta el momento, Kika Nieto no ha respondido directamente a las críticas, pero continúa compartiendo contenido sobre su experiencia en Tierra Santa, describiéndola como una oportunidad de introspección y aprendizaje espiritual.

