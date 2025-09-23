El conflicto entre Israel y Palestina: ¿habrá dos Estados?

Las acciones de Israel contra Hamás extendidas por toda la región son condenadas ampliamente, pero el camino hacia dos Estados parece muy difícil

En el Medio Oriente, la región donde desde 1947 debería estar situado el Estado palestino, se ha vivido la mayor tragedia humanitaria del siglo XXI. Las acciones de Israel son condenadas ampliamente, pero el camino hacia dos Estados parece muy difícil.

Efectos de las acciones de Israel

En los últimos tres años se han producido en Palestina, según las Naciones Unidas más de 70.000 muertos, 160.000 heridos y un millón de desplazados de una población total de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza. La Relatora Especial de la ONU para territorios palestinos, Francesca Albanese, estima que estas muertes pueden llegar a 680.000.

Ha habido enormes daños en la infraestructura, que corresponden al 97 % del PIB conjunto de Gaza y Cisjordania y alrededor de US $ 18 mil millones en destrucción según datos del Banco Mundial. El 62 % de las viviendas y 170.000 edificios han sido dañados o destruidos. El 84% de los servicios de salud han sido dañados o destruidos y en la zona se encuentran entre 26 y 39 millones de toneladas de escombros.

A pesar de la información parcializada de los medios, se pueden observar a diario escenas de multitudes suplicando comida y niños y mujeres víctimas de la guerra.

De los refugiados palestinos, alrededor de 6 millones desde la creación del Estado de Israel, un millón se deben a los acontecimientos de los últimos años.

La Nabka no es ahora. Se remonta a décadas atrás, porque la expulsión de palestinos de su tierra no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino que ha sido una política sistemática de los gobiernos israelíes al negarse a aceptar la existencia de un Estado palestino dentro de fronteras seguras.

Mucho más allá de derrotar a Hamás

Aunque las acciones israelíes comenzaron como reacción ante las acciones terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, la respuesta se ha extendido a toda la población civil, con ataques indiscriminados que constituyen, según observadores independientes, organismos de las Naciones Unidas y decenas de gobiernos, un verdadero genocidio que busca una limpieza étnica, el desplazamiento de toda la población palestina y la incorporación de sus territorios, incluyendo a Cisjordania, al Estado de Israel.

Las acciones de Israel en respuesta a las acciones de Hamás de octubre de 2023 se han extendido a toda la región. Han incluido el asesinato de varios dirigentes de Hezbolá, entre ellos su dirigente histórico Hasán Nasralá, y sistemáticos bombardeos al sur del Líbano.

Israel también ha intervenido en Siria apoderándose de las regiones aledañas a los Alto del Golán, que estaban en posesión ilegal de Israel desde 1967 y que fueron anexados a su territorio en 1981 con la condena internacional y el aplauso de Trump, que los reconoció en 2019 como parte de Israel.

Igualmente, entre sus acciones se encuentran los ataques a Yemen, donde los hutíes se han solidarizado con los palestinos.

A mediados de 2025 Israel lanzó acciones contra Irán que duraron doce días, con el objetivo de descabezar a los altos mandos militares y asesinar a un grupo importante de científicos ligados al programa nuclear. Israel las justificó como operaciones para desvertebrar el denominado Eje de la Resistencia, que reúne a quienes en la región han tenido una tradicional oposición a Israel, incluyendo el no reconocimiento de su derecho a existir y refiriéndose a él como la entidad sionista.

Aunque las contradicciones entre ambos bloques llevan décadas, la decisión de Israel de escalarlas hasta una guerra frontal marca una nueva etapa, de impredecibles consecuencias.

El bombardeo contra Catar, donde se hallaba la comisión negociadora de Hamás, se ha convertido en un punto de inflexión en el conflicto, pues es la primera acción israelí contra una de las monarquías árabes tradicionales aliadas de Estados Unidos y que han mantenido un apoyo formal a los palestinos.

Reacción mundial necesaria pero insuficiente

Desde 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la política de dos Estados en el territorio de la antigua Palestina y reiteradamente y a lo largo de varias décadas, la Asamblea General de la ONU ha votado abrumadoramente dando apoyo a la causa palestina.

Israel ha sido condenado una y otra vez por la ocupación ilegal de territorios palestinos, incluyendo Jerusalén Oriental, y por los crecientes asentamientos en dichos territorios. También se ha condenado el uso de fuerza excesiva en el contexto de las guerras y las protestas y el impedimento de la llegada de ayuda humanitaria.

Una Comisión de Investigación Independiente de la ONU, la Relatora sobre los territorios palestinos ocupados y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han emitido informes y fallos que acusan a Israel de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hace poco, el 16 de septiembre de 2025, un informe de una Comisión de la ONU concluyó que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza.

Todas las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas han sido vetadas por Estados Unidos y por ello no han tenido un poder vinculante, ya que solo lo tienen las aprobadas en el Consejo de Seguridad.

El 12 de septiembre de 2025, la Asamblea General adoptó una resolución que respaldaba la solución de dos Estados y el desarme de Hamás. La votación fue de 142 votos a favor y 10 en contra, incluyendo a Israel, Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

El 18 de septiembre de 2025, un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza fue vetado por Estados Unidos, a pesar de que los otros 14 miembros del consejo votaron a favor.

El 19 de septiembre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó una Resolución que permite al presidente palestino, Mahmud Abás, participar por videoconferencia. 145 países votaron a favor y 5 en contra, de América Latina solamente Paraguay. Entre las 6 abstenciones se incluyeron Panamá y Argentina.

En respuesta a las acciones israelíes se han efectuado más de 57.000 protestas en 100 países del mundo.

Desafiando a la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que continuará la ofensiva y que no acepta la solución de dos Estado, lo que ha precipitado la decisión de varias potencias occidentales de reconocer el Estado palestino, entre ellas, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Aunque los cinco países han apoyado tradicionalmente a Israel y mantenido silencio sobre sus crímenes en Gaza, el reconocimiento cobra un gran significado simbólico.

Se siguen interponiendo enormes obstáculos a una solución negociada. El principal, la obsesión del gobierno estadounidense de mantener el apoyo incondicional a Israel, aun en absoluta minoría en la ONU, y la falta de compromiso real de las demás potencias e incluso de las monarquías árabes, hacen difícil que la condena universal a Israel tenga mayor significado práctico, por lo menos en el futuro cercano. Y aunque los países de los BRICS en su mayoría apoyan a los palestinos, la India mantiene una relación estrecha con Israel, lo que impide la adopción de posiciones comunes en el grupo.

Las acciones de Israel y el apoyo de Estados Unidos a las mismas han determinado el fracaso de los acuerdos de Abraham, el distanciamiento de Arabia Saudita de Israel y su llegada a un acuerdo de defensa mutua con Pakistán para acogerse a su protección nuclear. También los ejercicios militares conjuntos entre Egipto y Turquía permiten prever que ni Israel ni Estados Unidos la tendrán fácil.

No es previsible un cambio en las políticas estadounidenses, pues demócratas y republicanos las comparten. Tampoco basta el reconocimiento diplomático de Palestina si no se acompaña de sanciones diplomáticas y comerciales y de presión militar

Al parecer, solo una presión popular que lleve a cambios en los gobiernos podría alterar el escenario, pero los realineamientos en la región pueden tener gran importancia.

