Acabó con Queiroz y destruyó a Rueda: la nueva pelea de James en la Selección Colombia

La Selección Colombia se encuentra en una situación límite de cara a las dos fechas de eliminatorias que quedan rumbo a Catar 2022. Necesita ganar los dos partidos y rezar porque se den otros cuatro resultados para clasificar al mundial, y todo se desató por la incapacidad del equipo de ganarle a Perú en Barranquilla.

Esa derrota marcó un quiebre de la selección, y específicamente de James con la hinchada. No se hicieron sentir en todo el partido, siendo superados por unos pocos peruanos presentes pero para chiflar al final del partido sí hicieron ruido. A James no le gustó y en el camerino les dijo hasta "desagradecidos de mierda", pero su furia no habría terminado ahí y se habría agarrado en el camerino con el resto del equipo, según cuenta el periodista Esteban Jaramillo en su columna en el medio Kienyke.

Según Jaramillo, dentro del estadio James "chocó con Falcao, el goleador histórico, su amigo y protector de siempre, quien se caracteriza por su decencia". Así de descolocado tendría que haber estado el 10 que causó que hasta el mismo Falcao, el más sereno de todos, se alterara contra él.

Sin emabrgo, no solo Falcao habría llevado del bulto sino también varios compañeros más de la tricolor que James habría menospreciado por no tener la carrera que él ya lleva. Figura en Real Madrid y Bayern, goleador de un mundial pero ahora perdido en Catar, les habría soltado un “¡Cállate! Aquí tú no eres nadie” a varios jugadores secundarios de la tricolor.

Jaramillo afirma que todo esto sucedió con la seguridad suficiente para decir estar abierto a rectificaciones y denuncias. En caso de que se fuera cierto, y siguiendo la teoría de Javier Hernández Bonnet que James también causó la pelea después del 6-1 contra Ecuador que sacó a Queiroz, sería el segundo altercado que el 10 causa en el entorno de la Selección Colombia

