La hermana de Yeferson Cossio también se ha ido abriendo paso en el mundo digital, ganando así el reconocimiento de muchas personas, aunque este en su mayoría suele venir por parte de las polémicas que protagoniza. Lo que muy pocos conocen es que Cintia Cossio hizo parte de uno de los programas más controversiales de la televisión mexicana.

En el año 2018, cuando el reality show de MTV, Acapulco Shore iba por su quinta temporada, la paisa estuvo como invitada.

Debido a una lesión que tuvo uno de los participantes, Fernando Lozada, le ofrecieron a la influenciadora colombiana hacer parte del programa, aunque en un principio iba a ser una participante, debido a su actitud en cámara no fue más que una invitada.

Aunque tuvo un buen recibimiento por parte de los participantes, su actitud le fue causando algunos conflictos, tanto así que tuvo varias discusiones e incluso dijo que su cohibida manera de actuar llevó a que fuese retirada del programa antes de tiempo “No me sentí cómoda conmigo misma entonces de hecho yo iba era como participante, no como invitada, pero me sacaron antes por sonsa”.

La estancia de Cossio en el programa sólo fue de 10 días y dijo que se debió también a que ella no se encontraba lista para hacer parte de un show en el que iba a estar aislada de su familia, pues allí le prohibían hacer uso de su celular

“Yo no estaba preparada para estar totalmente desconectada del mundo, entonces entre un punto que estaba como en trance, yo estaba como ‘no, yo no quería estar acá’ (...) no me pude acoplar bien, porque no tuve ese proceso para hacerlo”

En su momento lo que más polémica causó es que Cintia Cossio, negó a su pareja, quien es el padre de su hijo y con quien actualmente lleva alrededor de 10 años de relación.

“Bueno, primero, yo era una niña creí que había cogido el cielo con las manos cuando me propusieron pues todo lo del programa. Como les digo es una oportunidad que agradezco mucho, pero hoy en día siento que cometí muchos errores como eso; negar (a Jhoan)”, dijo.

En el momento que la influenciadora estuvo en el reality tenía 21 años y sólo contaba con 200 mil seguidores, hoy en día supera los 5 millones.