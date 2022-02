Abucheada y humillada: así sacaron a Mafe Carrascal de la marcha feminista

La candidata se presentó al plantón proaborto con la camiseta del Pacto Histórico, un gesto que no fue bien recibido por mujeres que esperaban decisión de la Corte

.Publicidad.

Desde las 11 de la mañana, alrededor 300 mujeres hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia esperando que la Sala Plena de la Corte Constitucional emitiera una decisión final frente al despenalización del aborto lo que se convertiría en un día histórico para el país. A último minuto, una vez más, el debate se canceló debido a las 41 recusaciones que pesar sobre el conjuez Juan Carlos Henao que deberán ser estudiadas en los próximos días para reanudar la ponencia. Movimientos feministas y conglomerados proaborto que se han mantenido firmes frente a la despenalización, lejos de marcharse ante la cancelación de la votación, siguieron reclamando sus derechos, el derecho a ser ellas, y todas las mujeres de Colombia, las que decidan y tengan la última palabra sobre su cuerpo.

Alrededor del medio día, unas de las voceras que lideraba el plantón, avisó por el micrófono que candidatos del Pacto Histórico y la Alianza Verde habrían asistido al recinto para hacer tomarse fotos y publicarlas en redes sociales en vísperas de elecciones. Este mensaje iba dirigido a la candidata a la Cámara, Mafe Carrascal, conocida por ser activista y defensora de los derechos humanos, quien asistió al plantón llevando puesta la camiseta del Pacto Histórico, un gesto que fue rechazado y por el que la acusaron de aprovecharse de que convirtiera ese encuentro simbólico producto de una lucha de años, en proselitismo.

-Publicidad.-

Mafe Carrascal negó las fuertes acusaciones asegurando que en los últimos 12 años, que lleva haciendo activismo, ha asistido a causas a favor de los derechos de las mujeres. Las mujeres no creyeron en sus palabras y le pidieron que se retirara del recinto, por lo que a la candidata no le quedó de otra marcharse, no sin antes, recordarles que ella también estaba a favor del aborto.

Publicidad.

Le podría interesar: