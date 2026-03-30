- ¿Abelardo de la Espriella es el comodin que Iván Cepeda necesita para llegar a la Presidencia?

¿Repetirá Abelardo el fracaso de Rodolfo Hernández? Entre la ostentación y la falta de propuestas, su candidatura parece una firma de rendición ante la izquierda

El ruido mediático rara vez se traduce en viabilidad electoral. La figura de Abelardo puede generar un furor innegable en las redes sociales y movilizar las pasiones de los nichos más radicales, pero la matemática política es fría y revela una realidad ineludible: su proyecto tiene un techo electoral de cristal. Su derrota no es una cuestión de probabilidades, sino de tiempos: o se desinfla en la primera vuelta ante opciones más viables, o se convierte en el trampolín perfecto para su rival en el balotaje definitivo.

En términos de anatomía electoral, el perfil de Abelardo dista mucho de ser una fórmula ganadora para la derecha. Su fenómeno político se asemeja peligrosamente al de Rodolfo Hernández: una candidatura impulsada por la estridencia y el voto visceral que se estrelló contra su propio techo. Por el contrario, carece de los atributos que llevaron a Iván Duque a la victoria en 2018; Duque logró proyectar una figura institucional y técnica que tranquilizó al establecimiento, algo que la retórica incendiaria de Abelardo es estructuralmente incapaz de tejer.

Al analizar el fondo de su aspiración, parece más un chiste mediático que un proyecto de Estado. Su narrativa es desprovista de propuestas claras para gobernar un país complejo y se limita al sector "exuribista" más radical. El error estratégico es monumental: confunde el eco de las redes con la realidad electoral, ignorando que ese nicho hiperpolarizado dejó de ser mayoría en Colombia hace mucho tiempo.

Más allá del entusiasmo en internet, las elecciones se ganan con aritmética. No hay suficientes votos en la base dura de la derecha para salvarlo en un escenario definitivo. Apostar por un candidato que no puede expandirse más allá de los 6.5 millones de votos de su núcleo duro es una condena matemática en una segunda vuelta donde el umbral de victoria supera los 11 millones.

Además, su estilo de vida marcado por la ostentación genera una profunda desconexión con lo local. Su narrativa elitista no aterriza en las dinámicas de los barrios ni dialoga con la Colombia profunda. A esto se suma el peso de los escándalos, como su vinculación profesional con el esquema de DMG, y una falta de coherencia ideológica: un pasado ateo y santista que hoy finge ser devotamente cristiano y férreo contradictor de la JEP.

Al polarizar de forma tan extrema, Abelardo empuja automáticamente al votante de centro y a los indecisos hacia la otra orilla. Paradójicamente, termina operando como el "candidato útil" de la izquierda. Llevarlo a una segunda vuelta no es una jugada audaz; es la firma de una rendición absoluta ante Iván Cepeda.

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