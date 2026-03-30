- ¿Los partidos de derecha enfrentan una crisis de identidad?

La oposición al gobierno de Petro parece extraviada ante una realidad que desnuda sus formas. ¿Están las fuerzas tradicionales preparadas para la nueva realidad?

Los sectores políticos que conforman eso que hoy llamamos “la oposición” al gobierno del presidente Gustavo Petro se hallan, en muchos aspectos, extraviados ante una realidad que les pone un espejo de frente. Es una situación que da cuenta de formas que, por soberbia, no habían sabido dimensionar: pareciera que están al desnudo.

Estos personajes, como el protagonista del cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador, se desplazan creyendo que un lujoso traje confeccionado por ingeniosos sastres cubre sus falencias. Los grandes medios corporativos, en su afán por mantener un establecimiento que los alimenta, han tejido relatos que pretenden distorsionar la verdad o silenciar hechos inconvenientes, tratando al ciudadano mo si no tuviera capacidad de raciocinio.

Sin embargo, estos "sastres del acontecer mediático" no se percataron de que sus contradicciones los iban dejando expuestos. La eclosión de medios alternativos e independientes ha creado las condiciones para dar cuenta de las falacias que desde ciertos sectores se venían fabricando.

El develamiento de un sistema heredado con matices de corrupción, de irregularidades judiciales y una falsa moral administrativa, ha dejado sin ropa a una oposición que ya no sabe con qué cubrirse. No en vano vemos cómo sectores de la extrema derecha intentan camuflarse en el centro, mientras otros que se decían de centro-izquierda terminan apoyando posturas radicales. Es un juego de "donde está la bolita" para engañar al electorado.

En este escenario, figuras que antes dominaban el discurso hoy parecen "tigres de papel" que usan la IA como una burda herramienta o incurren en contradicciones ideológicas profundas. Ante este panorama, el camino se plantea desafiante para las fuerzas tradicionales frente a un progresismo que busca consolidarse como una alternativa ajena al establecimiento histórico, apostando por figuras comprometidas con la paz y los derechos humanos.

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