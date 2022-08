A última hora a Roy Barreras lo obligaron a escribir su discurso en una hoja de papel

El presidente del Congreso, quien hace el juramento de posesión, le tocó ponerse a escribir a la 1:00 am el discurso que va a dar. "Si queda mal es por el trasnocho"

Roy Barreras quería ser espontáneo, fresco, quería que su discurso naciera de lo que su corazón le fuere dictando y sintiendo en el momento, pero los jefes de protocolo le pusieron el tatequieto y le tocó sentarse a la 1:00 a.m. del 7 de agosto a escribir su discurso para la posesión del presidente Gustavo Petro.

Roy publicó en su cuenta de Twitter algunas fotografías mientras escribía a su discurso a menos de 24 horas del magno evento y de una vez puso una salvedad: "Prefiero improvisar y decir espontáneamente lo que me va dictando el corazón pero jefes de protocolo me han dicho que debo escribir mi discurso en el que será un día histórico. Así que aquí estoy escribiendo a la 1 am lo que oirán mañana… si queda mal es por el trasnocho!"

Muchos agradecen al equipo de protocolo, ya que en este tipo de eventos la improvisación muy probablemente no deje nada bueno.

