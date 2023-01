"A ti te paga Millonarios": La despachada de Carlos Antonio Vélez contra Leonardo Castro

Aunque empezó marcando doblete, el comentarista deportivo no perdió la oportunidad por el simple hecho de que el jugador mostró respeto a su exequipo

Sin duda alguna, Millonarios decidió reforzarse para este nuevo semestre de la liga colombiana y así dar la sorpresa y si es posible, convertirse en campeones. Uno de los fichajes más llamativos fue el de Leonardo Castro, el goleador del semestre pasado y que precisamente quedó campeón con el Deportivo Pereira. Desde su llegada, las expectativas para su debut eran muy altas aunque al final, terminó defraudando al comentarista, Carlos Antonio Vélez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Pues Leonardo Castro también tuvo el infortunio de enfrentarse a su exequipo, el Deportivo Pereira, quien le dio una nueva oportunidad en el mundo del fútbol. A pesar de eso, Leonardo Castro cumplió con el fin por el cual Millonarios lo contrató y era para ser un goleador y rápidamente contestó. Fue así como el hombre nacido en El Tambo le marcó un doblete a su antiguo equipo, aunque demostró respeto pidió perdón, Carlos Antonio Vélez no lo perdonó.

Hay que preguntárselo a Carlos Antonio Velez https://t.co/6EoSW2pyL3 — Elio Monsalvo (@eliomonsalvo) January 30, 2023

Aunque no es nuevo en él, en el programa 'Palabras Mayores', Carlos Antonio Vélez se despachó en contra de Leonardo Castro por aquel gesto del jugador. El comentarista le recordó que el Deportivo Pereira ya no es el equipo que le paga, ahora el que lo hace es Millonarios. Al final, no es el primer jugador que pide excusas a su anterior equipo y además de eso, lo más seguro es que Leonardo Castro siga marcando goles y Vélez lo siga criticando.