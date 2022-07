A Roy lo que es de Roy

Por: Germán Peña Cordoba |

julio 26, 2022

Roy Barreras es un político avezado y controvertido, pero es innegable que es un dirigente comprometido con la paz y eso me basta para no estigmatizarlo. Dentro de la concepción de la política tradicional, es un tipo audaz y esa audacia le permite realizar los saltos de garrocha que continuamente ha dado y que lo mantienen vigente cooptando la agenda mediática.

En la década de los noventa el joven Roy, era una persona totalmente desconocida en el mundo de la política del Valle del Cauca. Un mundo en el que coexistían las fuerzas bipartidistas comandadas por un lado por el Medico Palmirano Raúl Orejuela Bueno, María del Socorro Bustamante de Lengua y por el otro lado Ramiro Andrade Terán jefe de la izquierda Liberal junto a Volney Naranjo Rodríguez y Armando Holguín Sarria del MRL, los conservadores Carlos Holguín Sardi, Germán Villegas Villegas, Humberto González Narváez se destacaban y el muy joven -por aquella época, Mauricio Guzmán Cuevas.

Nadie sabía de él, nadie tenía conocimiento de un febril joven llamado Roy Barreras. Por aquellas calendas se asomaba tímidamente a la política una médica de Guacari: la hoy Baronesa electoral Dilian Francisca Toro, elegida alcaldesa por voto popular y posteriormente secretaria de salud en una de las gobernaciones de Germán Villegas Villegas. Nada se sabía de un tal Roy Barreras.

Para comprender el tema tratado tengo que remontarme un poquito a la historia. ¡Sin la historia no somos nada! En el cuatrienio de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se supo de Roy. La presidencia de Samper con el eslogan del "Salto Social" fue una administracion bastante accidentada, salpicada por la supuesta entrada de dineros del narcotráfico, recursos que a casi todas las campañas en Colombia han permeado, pero a Samper le figuró y monseñor Pedro Rubiano Sáenz ante la negativa del presidente aceptar de facto, lo remato, con la parábola del elefante: "Eso es como si a uno se le entrara un elefante a la casa y no se diera cuenta". ¡Lo jodió!

El gobierno Samper, se vio impedido a realizar las buenas intenciones que tenía, pues inevitablemente cayó en una constante persecución y polarización. En una de tantas alocuciones y ante un acoso que no daba tregua exultante espeto el presidente: ¡aquí estoy y aquí me quedo ...¡y se quedó!

Mas, sin embargo, en medio de las turbulencias políticas, el Salto Social llevó a cabo un estructurado y serio programa social de equidad. De esto es testigo el Sisbén, sistema subsidiado de salud creado en su gobierno. A raíz del narcoescándalo este gobierno se vio empañado por el proceso 8000, el presidente Samper fue llevado a juicio donde fue absuelto por su juez natural: el Congreso de la Republica. Aquí es donde Roy Barreras aparece por primera vez en la política.

Después de ser absuelto por la comisión de acusaciones en 1995, en febrero de 1996 de nuevo a Samper le reabren el proceso a instancias del fiscal Valdivieso y la Cámara de Representantes en pleno vota su inocencia o culpabilidad. El resultado fue 111 votos a favor de su inocencia donde se argumentó "falta de pruebas" y 43 votos por su culpabilidad; dentro de estos últimos estaba el voto del joven neofito Roy Barreras.

Roy Barreras había votado en contravía del apoyo liberal a Samper y en los medios dada rimbombantes declaraciones en su contra, cosa que incomodaba profundamente al estamento liberal del Valle del Cauca. Todos los Liberales fuimos sorprendidos con esa felonía con fuerte tufo a traición. José Arlen Carvajal político Palmirano siendo representante a la Cámara le había dado un "pichón" a su segundo renglón el principiante Roy Barreras. Eso era lo que se estilaba.

Roy siguió su camino en la política, Medico de profesión, no desconoce sus orígenes: sabe de dónde viene por eso sabe para donde va. Lo demás es lo que todos sabemos: una exitosa carrera política en el congreso donde milito en el Partido de la U, Cambio Radical y últimamente en el Pacto Histórico.

Hoy es un experimentado político que es capaz de lograr lo que otro quizás no lograría: convocar la gobernabilidad para sacar adelante lo principal que son las reformas. Con esa Leonera llamada Congreso, el romanticismo no es válido, su manejo no es fácil y precisamente, por su múltiple trasegar Roy tiene ascendencia en él. No entro a calificar su ética política porque casi ninguno la tiene, no me corresponde, el Congreso y los partidos tienen sus comisiones de ética y son los encargados de imponer sanciones. Aunque sus castigos son un canto a la bandera finalmente son ellos los encargados, de imponerlos. Me limito a analizar sus últimas actuaciones y su abnegado aporte a la paz. ¡A Roy lo que es de Roy!

Indudablemente, Roy es un animal político y creo que todos lo somos de una forma u otra. No me voy a aferrar al pasado de Roy Barreras, solo se que hoy ha sido consecuente con el tema de la paz y si las personas cambian, porque las circunstancias son otras bienvenido ese cambio.