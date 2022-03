A qué se debe la pobreza en municipios del norte del Tolima. Parte 2

Por: Mario Ávila Olmos Oscar Antonio Ariza |

marzo 03, 2022

Siguiendo con las causas que tienen en la pobreza a estos municipios, enumeraré algunas de ellas:

9. Los bienes relacionales o inmateriales como la amistad, el amor y la participación civil y política son esenciales para mejorar la vida de todos. Se debe superar la poca confianza entre las personas. La confianza en el otro hace progresar las naciones. Ahora bien, criminalizar al pobre es una manera simplista de entender el problema, pues la pobreza ha sido una constante durante siglos para vastos sectores de la población colombiana. La pobreza no nace de mentes criminales al contrario es producto de exclusión y violencia y criminalidad y reflejo de los intereses de la élite reinante.

10. Feminizar la política en lo posible porque está probado que al varón blanco poco le importa y entiende una sociedad diversa y multirracial. La pobreza tiene cara de mujer, se apunta no pocas veces en los oficios domésticos, pero estos no se convierten en dinero en efectivo a pesar de que los oficios domésticos suman un tercio de la economía mundial. Mujeres que invierten su tiempo como cuidadoras, un estudio reciente mostro que cuidar dependientes en Colombia cuesta 185 billones de pesos que tampoco se pagan. (2) Cuidado Compasivo. Diez miradas sobre el acto de cuidar. Brito Gonzalo. Fundación Keralty. Bogota (2021). Ahora bien, la pobreza también es resultado de prácticas racistas y clasistas. Y pobres existen, según la teoría de la interseccionalidad, porque la desigualdad resulta de las exclusiones y discriminaciones que atraviesan cada contexto particular.

11. La educación no forma en el bachillerato para el trabajo, en la zona rural nunca se implementaron las granjas integrales autosuficientes como lo ordeno la ley general de educación de 1994. En la zona rural se encuentra la mayor pobreza, allí la desnutrición crónica afecta la economía nacional: niños con menos años de escolaridad, menos productivos y menos inteligentes. Los jóvenes campesinos como agrónomos digitales con drones y sensores podrán saber la necesidad de humedad y nutrientes para cada planta y buscarán recuperar la inmensa biodiversidad perdida o amenazada. Humanizar y ennoblecer el hábitat del hombre rural, si no lo hacemos, quedaremos sin agricultura y sin comida en pueblos y ciudades. Se podrán obtener excelentes cosechas sin abonos químicos buscando una agricultura orgánica.

12. Comportamiento religioso y político mágico, la formación cristiano-católica de la gente hace que la pobreza sea vista con resignación porque se cree que se está de paso por esta vida y que sus sufrimientos purifican y habilitan para alcanzar la salvación eterna en la otra vida donde gozaran de ríos de leche y miel; cualquier político charlatán engaña al pueblo cada cuatro años con ideas y verdaderas mentiras para llegar al poder, pero alcaldes y concejales solo ven la manera de salir famosos y ricos del cargo. El sistema clientelista y la corrupción proviene de haber sido colonia en el pasado.

La corrupción es un ladrón, roba al estado y roba al ciudadano, la corrupción es el fracaso de un sistema político y una especie de comunismo donde unos pocos someten a una mayoría. Un ejemplo, en el pueblo de Venadillo un político el año entrante moverá 500 millones de pesos o más en su campaña política y será el próximo alcalde, porque recibirá en los 4 años de gobierno una suma de 80.000 millones de pesos del presupuesto nacional que ira a despilfarrar en burocracia, corrupción, obras innecesarias y elefantes blancos donde el Tolima ocupa el primer puesto según la Contraloría nacional.