¿A qué juegan los jurados de Yo me llamo? Televidentes explotan con sus decisiones

Todas las noches Yo me llamo se convierte en tendencia en Colombia. A través de redes sociales los televidentes opinan sobre el programa que, actualmente, es el número uno en el rating, y más de uno se despacha en contra de las decisión del panel de jurados, que esta temporada cuenta con Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jimenez.

La última gran discordia fue con un imitador de Chayanne, que para apreciación de muchos tenía toda la capacidad para imitar al puertorriqueño. Sin embargo, los jurados no confiaron en el artista, y Amparo y Yeison lo rechazaron, oprimiendo el botón rojo.

COMO QUE NO DEJAN PASAR A CHAYANNE, AH PERO SI DEJARON PASAR A CARDI B, LA COHERENCIA POR EL PISO. ESTOY INDIGNADISIMO #YoMeLlamo pic.twitter.com/6IelPqjiIo

Pasaron a Karol G, pero a este Chayanne que si tiene todo no, no me crean tan marica. #YoMeLlamo

