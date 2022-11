Tanto que la criticaron y enfarró a todos: la locura que desató Yina Calderón con su último éxito

.Publicidad.

Hace un tiempo, la DJ estrenó un cover del clásico vallenato ‘Como duele en frío’ en versión guaracha, lo que trajo consigo todo tipo de reacciones en las que principalmente la atacaban por haberle faltado el respeto a la canción y a sus autores.

Ahora, parece que esas mismas personas han olvidado por completo el gran número de malos comentarios a la también influencer.

En su momento, ella salió a defenderse y explicó el motivo que la llevó a realizar lo que tildó como un homenaje. Indicó que siempre tuvo en cuenta el respeto a los compositores y que reconocía que lo único que no estaba bien era el video.

Por su parte, los creadores de la letra dijeron que ellos no iban a tomar acciones legales en contra, a pesar de que ella no había tramitado los permisos correspondientes para poder hacer uso de la canción.

El fin de semana, Yina Calderón en medio de uno de sus toques realizados en Nariño, interpretó por primera vez esta canción y puso a más de uno a bailar y disfrutar de la presentación.

En el video que ahora se viraliza, se ve a la influenciadora con micrófono en mano cantando la letra del tema. Aunque muchas personas señalaron que Calderón hizo uso de una pista que incluía su voz además de múltiples arreglos musicales, en las imágenes se ve a un gran número de personas disfrutando del show.

El video fue publicado por un cuenta de entretenimiento y allí muchos dejaron sus opiniones al respecto entre las que se destacaron “Pero si pudo bad bunny...... por que no va a poder yina Calderón éxitos mami el cielo es el límite”, “De verdad no entiendo cómo tanta gente se ATACA, todos tenemos diferentes gustos, que haga o no payasadas es problema de ella…”, “A mí ella me parece divertida y original!”, entre muchos otros.

