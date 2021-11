A las afueras de la corte de Miami piden la libertad de Alex Saab

Desde 2019 la justicia norteamericana buscaba a Alex Saab; su testimonio es clave para desentrañar el entramado de corrupción del chavismo. Con su captura, que cumple ya casi un mes, los gringos buscaban que el empresario prendiera el ventilador, sin embargo desde el inicio aseguró que no iba a hablar y hasta ahora lo ha cumplido.

Los abogados de Maduro, encabezados por Baltazar Garzón, han buscado toda clase de recovecos para cubrirse y en una pequeña audiencia hoy, como se esperaba, Saab se declaró inocente. Sin embargo, la justicia norteamericana está dispuesta a sacarle todos los secretos con tal de destapar los negocios de Nicolás Maduro y tumbar al régimen venezolano. Continúa la disputa.

En la breve diligencia que no duró más de 15 minutos, en una corte federal de Miami ante el magistrado Robert N. Scola Jr., y que tuvo como finalidad la lectura formal de cargos, la defensa insistió en que Saab es un diplomático venezolano con inmunidad. Mientras tanto, un grupo de simpatizantes del gobierno venezolano, gritaba a las afueras pidiendo la libertad del empresario y asegurando que es un preso político.

“Free, free Alex Saab,” shout a small handful of Venezuelan government supporters outside Miami federal court where the Colombian-born businessman pleaded not guilty to a money laundering charge. pic.twitter.com/ImUEXZjOFV

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 15, 2021