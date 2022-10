A más de la mitad de los bogotanos les importa un bledo los eventos culturales

La ciudad tiene una de las ferias del libro más importantes y diversas actividades de cine, pero el 60% de los entrevistados no asiste a los eventos culturales

Por: Valentina García Casas - María Paula Durán Saavedra

octubre 26, 2022

¿Estamos siendo partícipes de los eventos culturales en el país? Esta pregunta nos hace pensar de qué manera los colombianos conocemos y le damos importancia a las actividades culturales que se organizan o por el contrario si desde el gobierno o hasta sus habitantes necesitamos detenernos a prestar más atención.

Los colombianos nos hemos sentido orgullosos de pertenecer a un país que es cuna de reconocidos artistas, géneros musicales y grandes representantes del arte y la cultura alrededor de todo el territorio nacional.

Contamos con reconocimientos desde la literatura, con una de las ferias del libro más importantes a nivel latinoamericano, hasta el cine y el arte con el “Hay festival” uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispano.

Estos son tan solo unos cuantos eventos que aquí mencionamos, pero en definitiva cualquier persona en el exterior que escuche esto, pensaría que siendo un país lleno de espacios en donde el arte y la cultura se celebran de esta manera, el apoyo y la asistencia a cualquiera de los eventos culturales sería igual de grande a su reconocimiento.

Sin embargo, este no es nuestro caso, Una encuesta realizada en la ciudad de Bogotá concluyó que más del 60 % de los entrevistados no asistía a los eventos culturales que se ofrecían en la ciudad, tampoco tenía mayor interés en ellos y adicional a esto no demostraron mucha importancia a la inasistencia de estas actividades.

Si tomamos en cuenta estas cifras es evidente que aunque disfrutamos mucho de pertenecer a un territorio lleno de arte y cultura pareciera que asistir a estos eventos y darles apoyo no nos causa el mismo disfrute y simplemente no le damos la importancia que merecen.

Es importante, que los ciudadanos seamos sujetos activos de estos eventos culturales y sobre todo procuremos que nuestros gobernantes incluyan en sus agendas políticas al arte y la cultura como un eje fundamental en el desarrollo de su mandato.

Pedro Gómez, líder de programas culturales para Idartes afirma que: “Es importante tener un gobierno que esté conectado con la importancia de las artes y la cultura de la ciudad pues sus políticas afectan directamente a presupuestos que garanticen su continuidad y permanencia”.

Aunque la asistencia masiva a eventos multitudinarios en estos días ha caracterizado al país con los conciertos y giras mundiales que nos visitan, también es cierto que estos espacios se llenan gracias a artistas de mayor reconocimiento mundial. Mientras que agrupaciones o eventos cultarales más pequeños e independientes no reciben el mismo apoyo.

Un ejemplo de esto, es el alto nivel de eventos culturales, convocatorias y concursos organizados por Idartes en su página web en la sección de noticias, en dónde evidenciamos la gran oferta de actividades que realizan, que contrastada con el número de asistencias, la diferencia es bastante evidente.

A partir de lo anteriormente mencionado, podemos concluir que es necesario que tanto el Ministerio, la alcaldía y ciudadanos asistamos, y estemos más pendientes de los artistas emergentes y del arte independiente, pues somos quienes tenemos el poder de transformar pequeños artistas en grandes embajadores de la cultura de nuestro país.