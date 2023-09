A esto se dedica la original Panchita de Pasión de gavilanes: dejó la actuación por un oficio poco común

.Publicidad.

Ya se encuentra en vivo la popular novela Pasión de gavilanes 2 en Caracol Televisión. Pero no llegó sola, pues junto a ella vinieron varios cambios que no han pasado desapercibidos. Uno de los más notorios es la falta y cambio de los actores de la primera temporada de la novela. Un claro ejemplo es la salida de Jorge Cao, quién le daba vida al popular Martín Acevedo. Sin embargo, para esta segunda tempora decidieron a cambiar a Panchita de Pasión de Gavilanes. Es por esto que mucho se preguntan hoy en día qué pasó con Andrea Villarreal, quién le dio vida a este personaje en la primera temporada.

Qué pasó con Andrea Villarreal, la original Panchita de Pasión de gavilanes

La historia de la original Panchita de Pasión de gavilanes con la actuación, terminó ya hace muchos años. Si bien su papel logró ser muy popular, Andrea Villarreal no logró continuar una prospera carrera. Esto en comparación con varios de los actores que también hicieron parte de esta producción. La actriz colombiana solo logró participar en una producción más, por lo que decidió dejar a un lado esto; debido a esto, muchos se preguntaron qué pasó con Andrea Villarreal. Incluso, la mujer llegó a pasar duros momentos económicos. Situación que la llevo a hacer cosas como cantar en buses. Y es que, la mujer también decidió apostarle a su carrera como cantante, una de sus pasiones.

-Publicidad.-

|Le puede interesar El sueldazo que se ganó Mario Cimarro por protagonizar Pasión de Gavilanes

Aún así, la mujer logró encontrar la salida en otro talento artístico con el que cuenta, el dibujo. Fue gracias a este que logró convertirse en una tatuadora. Hoy en día, la mujer cuenta con un gran número de seguidores. En su Instagram, acumula más de 45 mil seguidores; allí mismo expone la gran cantidad de trabajos que realiza sobre piel. Hoy en día luce muy diferente a como se le conoció en la novela. El talento esta, aunque su look está lejos del de Panchita de Pasión de gavilanes. Incluso, se ha dicho que por esta razón es por la que no la llamaron. Además, no deja de lado su pasión por la música.

Publicidad.

Vea también: