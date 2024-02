¿Qué fue de Andrés López López, el exnarco que se hizo famoso con El Cartel de los Sapos?

.Publicidad.

El Cartel de los sapos ha sido una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana. Esta producción consiguió un excelente rating cuando se estrenó y en aquel entonces, era la sensación del momento. Si bien la historia de esta producción no es la más ejemplar, si hay algo que vale la pena destacar. Se trata del hombre detrás de esta historia, el escritor que conquistó a Caracol con un libro que se convertiría en una gran narconovela. Estamos hablando de Andrés López López, quien pasó de ser un narco a un soplón y finalmente en un escritor. Hoy en día es reconocido por sus obras que lo han llevado a ser un duro en ese mundo de las narconovelas.

Sin embargo, para llegar a este punto pasaron años, años en los que el hombre estuvo envuelto en este mundo. Sin embargo, la persecución y una decisión de Andrés, cambió su vida totalmente. Esta es la vida del antes conocido como 'Florecita' y esto es lo que hace hoy en día el creador de El Cartel de los Sapos.

La vida de narco de Andrés López López

Es normal que a los 15 años un joven está paseando con sus amigos, molestando en casa y poco más. Sin embargo, cuando Andrés López López tenía esa edad, ya estaba involucrado con ese mundo oscuro del narcotráfico. En ese entonces hacía parte del grupo de jóvenes que pertenecía a los laboratorios de cocaína del Cartel de Cali. Sin embargo, el hombre no se quedaría cumpliendo con esta labor. Entendió que para hacer dinero, tenía que ser él quien comercializara su propia droga y así lo hizo. Decidió abrir su propio laboratorio y por supuesto que empezó a crecer. Desde su laboratorio distribuyó y exportó cocaína.

Sin embargo, su gran crecimiento vendría tras la muerte de Pablo Escobar. Entonces, junto a otros narcos, decidieron crear el popular Cartel del Norte del Valle. Entonces había la posibilidad de cooperar con las autoridades de Estados Unidos, pero no lo hicieron. Se dedicaron a enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, lo que al final, sería perjudicial para ellos. Debido a estas grandes sumas, la DEA puso los ojos en ellos, la caída de los hermanos Rodríguez Orjuela complicaba las cosas. Esto en efecto, hizo que Andrés López López fuese un fugitivo, yendo de país en país.

Finalmente la persecución hizo que el caleño decidiera entregarse a las autoridades. La sentencia era bastante alta, el juez en Estados Unidos había decidido darle 20 años de prisión. Sin embargo, su colaboración con la DEA hizo que solo pagara al final 20 meses. Las amenazas no faltaron y los narcos querían su cabeza. Claro, la posición de soplón lo ponía en una posición difícil. Claro que en la celda y ya libre de toda pena, Andrés López López encontró en la escritura otra salida. Fue allí donde escribió sus memorias estando en el Cartel del Norte del Valle. De esta manera se convirtió en el creador de El Cartel de los Sapos.

El éxito de El Cartel de los sapos

El libro fue un éxito total, tanto que Caracol Televisión decidió convertir en novela esta historia de Andrés López López. Fue así como se estrenó en el 2008 El Cartel de los Sapos. Una producción que sin duda impactó a Colombia y que mostró una realidad que no todos conocían. Manolo Cardona fue el encargado de darle vida a él, él narco que se entregó y contó y luego lo escribió. Claro que ahora tenía su premio, eso que empezó escribiendo en la cárcel ahora iba a ser más que reconocido y todo gracias al canal. Sin embargo, las historias sobre narcos y demás, no iban a parar ahí. De hecho esto solo era el comienzo.

El caleño había encontrado en la escritura un potencial tan grande, que no lo pensó dos veces y lo aprovechó. Tras el éxito de su libro y de la novela, vinieron más libros y sí, todos enfocados en este mundo. Uno de ellos fue Las mujeres del Cartel, en el cual se hablaba de las parejas de los narcos. Pero entonces, vio la luz otro libro que también se convirtió en una exitosa novela. Estamos hablando de El Señor de los Cielos. Y es que, en efecto los escritores de esta historia, se basaron en la idea original de Andrés López López para darle vida.

Sin embargo esta no fue la última historia de estos personajes en la que trabajó el caleño. Tras este nuevo éxito, decidió escribir una biografía sobre el reconocido 'Chapo' Guzmán. Entrevistó a todos los que pudo para poder construirlo e incluso acudió al mismo narco para conocer su opinión. Las amenazas no faltaron para él, no querían que este se publicara, pero él ya sabía que eran las amenazas y siguió adelante. Finalmente en el 2015 se estrenó Joaquín 'El Chapo' Guzmán: El varón de la droga. Hoy vive feliz en Estados Unidos junto a su familia, incluso ya es ciudadano de este país. Ha participado en producciones de Azteca y trabaja fuertemente para sus competencias.

