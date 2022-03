A Carolina Cruz le salió caro creerse dermatóloga

.Publicidad.

"Me tocó bajar la publicación de la receta que les había dejado para las manchitas, porque salieron todos los dermatólogos, profesionales, especializados del mundo a decirme hasta de qué me iba a morir" inició la presentadora de Día a Día en sus redes sociales, tras ser blanco de varias críticas no solo por su controversial receta, sino por su posición frente al aborto en Colombia.

La caleña continuó defendiendo su consejo, avalándose que se la habían recomendado otros dermatólogos, y que era una receta que a ella sí le funcionaba. Aunque completó otros tips, la misma presentadora decidió borrar la publicación por el duro ataque que recibía de internautas. "El tema en redes sociales está muy sensible, la guerra está aquí en las redes hace mucho tiempo, si bajo la publicación buscan por dónde meterse, qué cosa impresionante, eso cada día me aterra más".

