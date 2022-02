2022: el año de la prohibición del ´fracking´ y la transición energética justa y participativa

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

2022 será un año decisivo para la prohibición del fracking en Colombia. Actualmente en el país se están tomando decisiones muy importantes a nivel electoral, legislativo y judicial que tendrán repercusiones en el proceso de lo que podría ser una prohibición del fracking en Colombia. Mientras tanto, continúa la iniciativa ciudadana para proteger el medio ambiente y el agua ante la posible entrada del fracking. Así, este sábado 5 de febrero organizaciones ambientales y juveniles convocaron en Barrancabermeja al plantón “no al fracking”.

¿Prohibición del fracking en Colombia, sí o no, y cómo? Esta será una de las preguntas clave en el debate presidencial ambiental el próximo miércoles 23 de febrero a las 9am organizado por la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, Fedemedios, el Movimiento Nacional Ambiental, y la Alianza Colombia Libre de Fracking. Es muy importante conocer las propuestas ambientales de las candidaturas, por ejemplo, sobre la transición energética o sobre cómo responder a la crisis climática que empeora cada año. Varios candidatos todavía guardan silencio sobre su postura ante el fracking, aunque, varios otros ya se han manifestado. Este debate será transmitido en línea y a través de emisoras comunitarias en todo el país y será una gran oportunidad para tener claridad de la propuesta ambiental de las candidaturas.

Por otro lado, existe ya un borrador de proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia que fue radicado el año pasado en el Congreso de la República con la firma de 52 parlamentarios de diversas colectividades. Este proyecto de ley fue construido en forma colectiva y participativa con el apoyo de la Alianza Colombia Libre de Fracking, donde confluyen comunidades de varias regiones del país, y un equipo de profesionales de las ciencias naturales, sociales y las ingenierías. Este proyecto de ley no solo incluye la prohibición del fracking (explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales), sino que además incluye principios básicos para promover una transición energética eficaz, justa y participativa. No obstante, el proyecto de ley no contó con el respaldo suficiente para pasar de Comisión a Plenaria y convertirse en ley. Por lo tanto, de los resultados en las elecciones a Congreso de este año dependerá que en la próxima legislatura por fin se prohíba el fracking mediante ley y se empiece a dar un debate legislativo participativo e incluyente sobre cómo va a ser la transición energética en Colombia.

Todo esto hace parte de una tendencia internacional de prohibiciones y moratorias del fracking que en muchas ocasiones coinciden con avances en la transición energética. Así, Francia prohibió el fracking mediante la ley 835 de 2011, el Reino Unido declaró moratoria del fracking en 2019, España prohibió el fracking con la ley 7 de 2021 de cambio climático y transición energética, que además da marcos regulatorios para la transición ecológica y energética en España. Estados Unidos, país pionero en el fracking también ha sido pionero en sus prohibiciones, ya ha sido prohibido en los estados de Nueva York, Vermont, Maryland, Oregón y Washington.

Finalmente, este año el Consejo de Estado debe proferir una sentencia sobre la nulidad del marco legal del fracking. Una decisión que tendrá un fuerte impacto en términos de cambio climático, pues podría permitir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al fracking en Colombia. El Consejo de Estado pasará a la historia de la política climática y la justicia climática con su decisión sobre fracking, esto es, la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

En suma, el año 2022 será un año muy importante para la prohibición del fracking en Colombia y para la promoción de una transición energética democrática, justa y participativa. Las decisiones que se tomen en las tres ramas del poder (ejecutiva, legislativa y judicial) determinarán si Colombia sigue anclada en el modelo obsoleto de la dependencia energética y económica del petróleo y gas, o si el país por fin se abre a un debate serio, participativo y democrático sobre cómo y con quién será la transición energética del país. Este debate es inevitable y ya en otros países lo han dado, como ocurrió en España donde en la ley de cambio climático y transición energética, el fracking fue prohibido en el artículo 9