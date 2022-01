Zendaya es mucho más que la noviecita estúpida de Spiderman

.Publicidad.

Se acabaron las estrellas. Ya hace rato que no existe una mujer que paralice todas las cámaras. La última de ellas puede ser Angelina Jolie pero es muy distante y fría como para que se convierta en la querida por todas. Zendaya sí que lo es. Todo el mundo la conoce sobre todo por haber sido la novia de Peter Parker en la última entrega de Spiderman. A sus 25 años tuvo un 2021 de ensueño en donde incluso también participó en Dune, una de las películas más premiadas del año. Pero el grueso del público cree solamente es la co-protagonista de Spiderman, sin regreso a casa, la película más taquillera de fin de año.

Arrancó siendo la protagonista de la serie juvenil Shake it up, al lado de Bella Thorne, pero fue evolucionando y, aunque literalmente se tapó de plata con Spiderman, ya ha decidido enterrar cualquier pretensión de ser solo una figura de mercadeo, un ídolo efímero, y se encargó en los últimos tres años de borrar esa imagen.

Euphoria estrenó su segunda temporada el pasado domingo 9 de enero. Como suele pasar con las grandes series de HBO se potencia y pasa de ser un simple drama juvenil para ser una apasionante historia sobre una muchacha que no puede escaparse del abrazo intenso de las drogas. Oscura, brillantemente bien filmada, con unos planos que ya no tiene el cine contemporáneo, Euphoria va camino de ser un clásico absoluto. Además, como en Estados Unidos, a diferencia de países como el nuestro, sí se respeta al actor, Zendaya ya es Productora Ejecutiva de la serie teniendo el control absoluto sobre la historia. Este año también actuó en Dune, la faraónica película de Dennis Villeneuve y aunque se vio sólo al final si será parte fundamental de la segunda parte que se estrena en este 2022.

Entonces, subestimar a la nueva reina de Hollywood por haber protagonizado Spiderman, es una completa ridiculez. Miren no más Malcom & Laurie, intensa película filmada en plena pandemia y que se encuentra también en HBO Max. Señores, de rodillas ante la última de las estrellas que no se ha apagado del cada vez más estrecho cielo hollywoodense. Si, todos conmocionados por la película de Marvel, como si Stan Lee hubiera creado el cine contemporáneo. No pueden estar más equivocados y Zendaya lo sabe.

