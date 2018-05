Youtubers versus candidatos, la sacada del estadio de Samper Ospina

El día de ayer Daniel Samper Ospina, a través de su canal de YouTube “HolaSoyDani”, realizó un experimento invitando a que los candidatos presidenciales se dejaran interrogar por los jóvenes influencers que hoy en día mueven masas dentro del mundo cibernético. Este experimento, a pesar de no verse como nada del otro mundo, es en efecto una de las maneras más auténticas en las cuales se ha abordado a los candidatos en la coyuntura electoral. No solamente demostró cuáles son los temas que en este momento tocan a los jóvenes, sino que mostró una cara amable y humana de los aspirantes a la presidencia que estuvieron allí presentes.

El tema que abrió el debate —o la conversación, más bien— fue el de las mujeres, su poca participación dentro de la vida pública y su relación con la “economía del cuidado”, término acuñado por el señor De La Calle para hacer referencia a la doble jornada que hoy en día asumen muchas mujeres como parte de los roles de género socialmente impuestos. Se les preguntó también por la reforma pensional y de cómo, en un posible gobierno, se podría tener en cuenta este trabajo y las horas formalmente ocupadas en esta actividad dentro de las cotizaciones de salud y pensión. Esto dio pie a que se abordaran temas de género y se les preguntara, sin mayor preámbulo a los candidatos, qué opinan respecto al matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo. Los candidatos respondieron a estas preguntas de una manera directa y sensata y los tres apoyaron sin ningún tipo de pero la igualdad de derechos para toda la ciudadanía y, en el caso de Gustavo Petro, la llamada “discriminación positiva”, que busca promover desde el Estado soluciones contra la exclusión de la comunidad LGTBI, en particular de las personas trans que hoy en día tienen un promedio de vida de 35 años. Se habló posteriormente del aborto, tema frente al cual los candidatos dieron visto bueno, acogiéndose a las tres disposiciones dadas por la Corte Constitucional y, finalmente, se habló de los mecanismos contra la corrupción, de protección animal y de educación gratuita y de calidad en todo el territorio nacional.

Una de las cosas que sin duda saltó a la vista fue la cercanía ideológica de Humberto De La Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, los tres candidatos que aceptaron participar a esta iniciativa. Se pudo notar que frente a las propuestas que exponían había casi siempre consenso o coincidencias. Los tres demostraron un talante progresista y abierto a los cambios, y una gran sensibilidad y conocimiento por los temas que hoy preocupan a los jóvenes y a ciertos sectores discriminados dentro de la sociedad. El ejercicio permitió, además, que los candidatos pudieran ampliarse y responder de manera libre, algo que sin duda ha hecho falta en los debates presidenciales de los grandes medios de difusión.

Las preguntas de los jóvenes si bien no fueron grandes cuestiones filosóficas o de coyuntura nacional, sí trataron temas interesantes y en algunos casos, como en tema pensional por ejemplo, demostraron el tipo de reflexión que hace la gente del común en el día a día. Se mostró, de alguna manera, la manera real en la cual muchos jóvenes leen la política de hoy en día y dejó ver a flor de piel una generación que se la piensa muy diferente a como se pensaba algunas décadas atrás. Si algo se puede recoger, no a manera de crítica sino de análisis, es que los jóvenes tienen un desconocimiento tremendo frente a ciertos eventos de la actualidad como lo es el caso de HidroItuango, o los casos de corrupción protagonizados por Ñoño Elías, Otto Bula y Musa Besaile. En efecto, durante las dos horas del debate, una de las cosas más remarcables fue justamente esa; el hecho de que no se está hablando con periodistas profesionales sino con los exponentes de la juventud que, si bien no representan al grueso de la población joven, si son personajes que influencian la opinión que se teje hoy dentro los círculos jóvenes de la sociedad colombiana. Este ejercicio demostró, gracias a los jóvenes, que la política debe ser dinámica y acoplarse a las nuevas maneras de difusión y pedagogía, con las cuales las nuevas generaciones se comunican hoy en día.

Para finalizar es importante rescatar también el hecho de que esta reunión con los candidatos se haya transmitido a través de streaming, pues gracias a que es un medio gratuito de difusión no está pensando en lo costoso que es el tiempo al aire ni tampoco necesitando financiación de ningún tipo. Este debate de corto presupuesto demostró con creces la eficacia de las nuevas tecnologías —logrando un récord de 70.000 personas conectadas al momento de la transmisión—y dejó, de paso, el importante mensaje a los jóvenes de ir a votar y, para promoverlo, tomarse una selfie con el certificado electoral y compartirlo en redes con el #VotoChallenge. Sin duda alguna lo que se buscó fue promover el voto joven el cual, sin duda alguna, es un voto en pro de la paz y en busca de un nuevo país, que se salga de la política arcaica y corrupta en la cual hoy en día se encuentra Colombia.

