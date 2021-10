Yo sí celebro el Día de la Raza

Por: Leonel Uriel Alzate Herrera |

octubre 12, 2021

El 12 de octubre, Día de la Raza, y que conmemora el descubrimiento de América, ya no es una "celebración", desde hace unos años ha pasado a ser más bien una fecha de reclamos. Hay en el ambiente un tufillo de venganza contra España por todos los vejámenes cometidos con los nativos durante la conquista.

Pero la conquista tenía que suceder tarde o temprano. No en vano, la vieja Europa nos llevaba siglos de adelanto, y si no hubiesen sido los españoles, nos habrían conquistado los portugueses, o los británicos, en fin.

Los católicos, por ejemplo, que en América son millones, no pueden ignorar que fue la conquista la que trajo la religión. Los estudiantes tampoco pueden ignorar que los primeros colegios y universidades del país fueron fundados y financiados por españoles. Ni qué decir de la infraestructura, el comercio y así.

Muchos hablan hoy de revolución bolivariana, y olvidan que Bolívar, aunque desde lo alto de la loma animaba a los criollos a ir en contra de los españoles por nuestra independencia, también fue una mala persona, un egocéntrico, déspota y mujeriego. Un cobarde que la única vez que se enfrentó a un hombre salió huyendo por la ventana.

Hablan también del genocidio indígena que hicieron los conquistadores, y claro que lo hubo, tal como los ha habido a lo largo de la humanidad. Como en el imperio de Ramsés, el de Alejandro Magno, los persas, los romanos, los chinos, en fin...

El genocidio por desgracia fue la constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ya no podemos traer a Ramsés, ni a Magno, ni a Tito Vespasiano, o al mismísimo Cristóbal Colón para juzgarlos y ponerlos en la horca.

Ninguno de ellos está vivo, así que solo nos queda rescatar lo poco o mucho bueno que hayan hecho, y aprender de lo malo que hicieron para no repetirlo. Los españoles de hoy no tienen la culpa de lo que sus ancestros les hicieron a los nuestros hace 500 años. De ser así, no deberíamos viajar a España, ni hablar su idioma, y menos trabajar allá, y no son pocos los colombianos que hoy trabajan España. ¿O me equivoco?

Yo en lo personal sí celebro el Día de la Raza, agradezco mi lengua hispana, amo mis raíces, mezcla de no sé cuántas culturas. Amo ser colombiano, y no me ando con rencores por lo que paso hace jijuemil años ni cobrando deudas ancestrales chimbas. Más bien aprendo de la historia. Hace unos años vi una película de Mel Gibson, Apocalypto, creo que se llama...

Vale la pena verla, y entender que cada nación, cada cultura y cada pueblo es responsable de lo bueno o lo malo que pase. Justo esa película terminaba con una frase de W. Durant, y que reza: “Ninguna civilización es conquistada desde afuera si antes no se destruye ella misma desde adentro”.