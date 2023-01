.Publicidad.

De forma inesperada, Carolina Cruz terminó siendo el foco de todos los medios, siendo entrevistada por todos para conocer sus secretos jamás conocidos antes. Fue de esta manera que se reveló que la presentadora de Caracol facturaba millones gracias a sus redes y de igual forma se confirmó que ya tendría el reemplazo de Lincoln Palomeque.

De igual manera, ha sido gracias a estas constantes entrevistas que se supo que la presentadora de Caracol no ha tenido en mente volver con el padre de sus hijos. Sin embargo, también se convirtió en la forma perfecta para que Carolina Cruz hablara públicamente de las críticas constantes que ha recibido en los últimos meses. Y es que, en algunos de los programas de Día a día la dejaron mal parada por su forma de reaccionar ante varios hechos.

Inicialmente, sucedió con el desmayó de una mujer invitada y recientemente ocurrió con Cesar Escola, a quien le cortó la cara. Sin embargo, ante tales situaciones, en una entrevista para La red de Caracol, Carolina Cruz envió un mensaje claro y dijo "Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo". Sin duda alguna, una pulla concreta y directa para aquellas personas que no han dejado de darle palo en redes por estos hechos en particular.

