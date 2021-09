Yina Calderón vetada de Instagram: le tocó abrir su propia app

.Publicidad.

Instagram es una red social propiedad de Facebook y son claros en sus términos y condiciones referente a sus cuentas. Desde desnudos, acoso, entre los que hacen parte de una larga lista de motivos por los cuales pueden terminar la cuenta de un usuario. Pues esta vez le tocó -de nuevo- a Yina Calderón, exprotagonista de RCN, a quien prácticamente la vetaron de la red social.

"Las cuentas me las inhabilitan por comportamientos míos, me entienden? nadie tiene la culpa, y esos comportamientos estén bien o mal, son mi culpa. Pónganle cuidado, yo lanzaré mi propia aplicación que van a poder descargar desde el celular que tengan, soy la primera en tener aplicación propia, me tocó", dice Calderón.

Es claro que los "influenciadores" deben tener un límite y esta vez a Yina Calderón se lo está poniendo de forma muy estricta Facebook, por lo que siempre es importante leer los términos y condiciones con los que funciona la red social.

¿Ahora en esta aplicación va a poder hablar, publicar y hacer sus "putifiestas" como ella misma las llama? No se le puede olvidar que las tiendas en línea de aplicaciones como la 'Play Store' de Google, también tienen términos y condiciones por lo que debe respetarlos o sino volverá a pasar lo mismo que le sucedió con sus redes sociales.

Este es uno de los videos que Yina Calderón publicaba tras el desespero del cierre de una de sus cuentas. Sin embargo ahora ya se quedó por fuera y parece ser que será para siempre:

