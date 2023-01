Yédinson Ned, el 'lokillo' que ha hecho reír hasta a la muerte

Aunque la vida del trovador, comediante y freestyler es envidia de muchos, pocos saben que sus inicios no fueron sencillos. Esta es su historia

enero 05, 2023

Definir a este talentoso hombre con una sola palabra puede ser ofensivo. Sin embargo, creo que la que mejor lo define es improvisador. Como ya lo habrán notado en el título y las imágenes, estoy hablando de Yédinson Ned Flórez, también conocido como Lokillo.

Yédinson, porque su papá quería Édison y su mamá Yeison (este nombre estaba de moda). Como buenos paisas que no se varan con nada, unieron los dos nombres y salió ese (Lokillo dice en son de burla que teme ir a la farmacia algún día y encontrar algún supositorio de marca Yédinson). Ned, su segundo nombre, surge del amor y admiración que le profesaban sus padres al baladista brasileño Nelson Ned.

Lo curioso es que si usted pregunta por él con cualquiera de sus nombres, nadie le va a dar con el chiste. Él es Lokillo, porque, como bien lo explica cada que se lo preguntan, “en el gremio de los trovadores es común llamar a alguien por un apodo”. Su maestro escuchaba mucho el narrador de El pájaro loco, que decía al inicio “vamos a ver que tiene hoy loquillo”, y así quedó él.

Lokillo, que cuenta con un repentismo impresionante y un gran sentido del humor, que es tremendo imitador y también canta y compone, vivió en carne propia terribles experiencias que solo lo han hecho un hombre más fuerte. Nadie podría imaginarse que su infancia no fue fácil. Nadie creería si él mismo no lo contara con sus ojos entristecidos y su voz a punto de quebrarse.

Pasó por momentos duros. Trabajó en las calles, buses y comunas de Medellín. Anécdotas hay muchos. Por ejemplo, por andar un día rebuscándose moneditas para colaborar en su casa, le huyó a la misma muerte escondiéndose bajo las bancas de los parques. También, en otra ocasión, por poco pierde un dedo en un autobús al intentar lanzarse del mismo, ya que el conductor no le quiso parar.

Probó las mieles de la extrema pobreza y fueron amargas. No obstante, hoy goza de estatus gracias a Dios, pues es un fiel creyente en él, y a su capacidad de reinventarse cada día. Solo por esas dos cosas ha llegado tan lejos.

Yédinson es de Dabeiba (Antioquia). Sus padres tenían comodidades y le brindaron lo mejor mientras pudieron. Sin embargo, como no todo puede estar bien eternamente, la crisis llegó y, como reza el dicho, “llegó modesto y acabó con esto”. Dios sabe cómo hace sus cosas, Lokillo reflexionaba en una entrevista en La Cuervo Live, aseverando que se estaba volviendo un "maldito niño caprichoso" porque lo tenía todo y no le faltaba nada, entonces renegaba de la comida, del vestido, de los zapatos, de todo.

Como todos lo sabemos, Antioquia fue uno de los departamentos más sufridos por la violencia. Desde finales de los ochentas y hasta mediados de los noventa, el asentamiento de la mafia y su forma de operar, dentro y fuera del territorio departamental y nacional, fue simplemente terrorífico para todos los colombianos, especialmente para los paisas.

Al igual que muchos famosos, a Lokillo la vida lo puso en medio de esta guerra de poder territorial, muerte y tráfico de drogas. Ver cómo se llevaban sus amigos y conocidos, cómo había enfrentamientos con armas de fuego constantemente, bombazos, etcétera, lo marcó de por vida. Su familia tuvo que huir para no ser acribillada por la violencia y desplazada llegó a Medellín. Pero si en Dabeiba llovía, en Medellín no escampaba. La única fue desplazarse hasta Cimitarra (Santander) y empezar de cero.

Cuando Lokillo llegó a Medellín, empezó a trabajar con un primo suyo cargando mercados. Lo que él no esperaba era engomarse del trabajo. Llegar con cien o doscientos pesos y entregárselos a su mamá para que comprara lo que necesitaba y ver el brillo en sus ojos no tenía precio. Por eso, al llegar a Cimitarra, empezó vendiendo helados. Para que le compraran hacía de cuenta que el termo era un perro y que lo halaba duro, entonces la gente se reunía a observar y finalmente terminaba comprándole los productos.

Iniciamos diciendo que Lokillo es un gran improvisador y ese es su mayor talento. Gracias a la agilidad mental que tiene ha sido pentacampeón de la trova. Además, fue rey infantil y rey juvenil, ganó 2 ferias mayores, 2 festivales de Astrocol, 3 orquídeas de oro, entre otros premios. No obstante, se retiró de la trova, al menos en presentaciones, para dedicarse a la comedia.

Como comediante lo hemos visto en diferentes programas como Sábados Felices, pero en el año 2022 dejó muy en claro que pasó de ser el rey de la trova y la comedia a convertirse en el rey del freestyle. Como imitador, tiene la facilidad de hacer personajes como alias Karina; el exalcalde y excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez; a los ciclistas Nairo Quintana y Rigoberto Urán; los cantantes Pipe Peláez y Maluma; a Ja-James Rodríguez; entre otros.

A la par, tiene personajes de su inspiración como Tuiterpam, con u porque con w ya estaba y con m porque con n ya existía; el oyente grosero, que es un señor de Pereira; y Rastacuando, que es el personaje que lo internacionalizó y el que más dinero le ha dado.

Lokillo está casado con Karen Gutiérrez, una rola que no era para él, sino para un amigo suyo, pero las casualidades del destino inentendible terminaron uniéndolos. Tienen dos hijos, a los que Yédinson no marcó con nombres extraños, pues es mejor que Santiago y Luciana lleguen a decirle que existen muchos con su nombre en el colegio a que llorando le reprochen por sus nombres. Así lo aseguró en The Suso’s Show.

A Lokillo gracias, porque, como le dijo Popeye (a quien también imita perfectamente), "está haciendo reír un país que ya ha sufrido mucho". Éxitos en su carrera y en todo lo que emprenda.