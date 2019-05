Yate, mansión y avión; La ostentación de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond celebró por todo lo alto sus 39 años; se compró un avión privado al que le grabó su nombre por fuera. Una publicación en su Instagram confirmó que la millonaria negociación, de la que se venía rumorando desde febrero, era un hecho. Este mismo mes el cantante había mostrado una foto con su esposa en la escalera del avión con el caption “solo faltaba que ella lo probara”.

Ver esta publicación en Instagram Faltaba que ella lo aprobara! Gracias a Dios Una publicación compartida de Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 20 Feb, 2019 a las 2:50 PST

Sin embargo, el avión no es el único lujo que el cantante muestra en sus redes sociales. Desde que se fue a vivir a Miami hace siete años, no ha escatimado en satisfacer sus gustos. En la capital del sol tiene un yate propio que no tiene nada que envidiarle a los de otros famosos cuyas casas tienen un muelle propio para parquear sus yates. Pasear por la bahía de Miami en familia es uno de sus planes favoritos de fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Si no se aprovecha ahora , después será muy tarde! Una publicación compartida de Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 30 Mar, 2018 a las 6:10 PDT

El carro que tiene está avaluado aproximadamente en 400 millones de pesos. Se trata de un Porsche 911 carrera 4s cabriolet gris oscuro que pocas veces muestra.

Ver esta publicación en Instagram Sábado libre! Una publicación compartida de Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 9 Mar, 2019 a las 10:23 PST

Las motos también son otra de sus grandes pasiones. En más de una ocasión ha compartido con sus seguidores fotos de las dos BMW que tiene. Una de ellas fue usada para la portada de su disco “Esto es vida”.

Ver esta publicación en Instagram #rninetbmw #motocustom #motos #scrambler Una publicación compartida de Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 21 Feb, 2018 a las 9:46 PST

Adicional a todo lo anterior, la casa donde vive fue comprada en 2016 tras vender una antigua propiedad de 630 metros cuadrados. El cantante vive en una mansión de siete habitaciones, ocho baños, seis vestidores, cuarto de servicio, cine en casa, un estudio de grabación y además una playa artificial con una piscina y un spa. Solamente el lote costó más de un millón de dólares y la construcción está avaluada en más de tres millones.