Yandex, el Google ruso que la guerra en Ucrania también destruyó

Durante más de 20 años, Yandex ha sido conocido como el "Google de Rusia": comenzó como un motor de búsqueda en 1997 y todavía tiene una participación del 60 % del mercado de búsqueda ruso, pero además, Yandex Music es el líder del país en transmisión de música paga, y Yandex Taxi es la principal aplicación de transporte compartido. Millones de rusos usan Yandex Navigator, Yandex Market, Yandex News y Yoo Money (anteriormente Yandex Wallet) para moverse, comprar en línea, leer y gastar dinero.

Nacido en 1964, Arkady Volozh es el cerebro detrás de esta herramienta. Se crió principalmente en Almaty, la capital del Kazajstán soviético. Tanto su padre, geólogo petrolero, como su madre, profesora de música, eran judíos y vivieron épocas de persecución donde varios emigraron. Volozh asistió a una escuela especial para estudiantes dotados en matemáticas donde estableció una estrecha amistad con un compañero de estudios, Ilya Segalovich, juntos viajaron a estudiar en Moscú, Volozh se graduó en matemáticas aplicadas y en compañía de Segalovich, comenzaron a crear una serie de pequeñas empresas de tecnología de la información.

A mediados de los 90 se propusieron crear un programa de búsqueda digital de patentes científicas, la Biblia y la literatura clásica rusa. El nombre Яndex, es una abreviatura de "otro indexador más", al cual pronto ampliaron para que buscara en todo el Internet ruso. La destreza de Yandex en el procesamiento del lenguaje natural y en el cálculo de la distancia entre las palabras clave buscadas, hizo que los fundadores de Google, Brin y Larry Page, visitaran a Volozh y Segalovich en Moscú para proponerles compra por USD 100 millones de dólares, una oferta que la pareja rechazó.

Más tarde, cuando Google intentó ingresar al mercado ruso, Yandex se desempeñó mejor al capturar las idiosincrasias del idioma ruso, como el hecho de que la misma palabra puede tener muchas terminaciones diferentes. Volozh quien se ha desempañado siempre como el director ejecutivo, continuamente alardea, que ninguna otra empresa en el mundo ha competido con Google “y sobrevivido y vencido”.

En 2011, Yandex recaudó USD 1.300 millones en una oferta pública en Nasdaq, en ese momento la oferta pública inicial más grande desde la de Google. Un año después, Ilya Segalovich, quién era el director de tecnología, fue diagnosticado con cáncer de estómago y murió a los 48 años, dejando a Volozh con el control y el difícil manejo con el Kremlin.

La mayoría de los 18.000 empleados de Yandex todavía trabajan en la sede de la empresa en Moscú. Pero Arkady Volozh, despojado del patronímico ruso formal, ahora vive más o menos con su familia en Israel. Durante varios años, Israel ha sido un centro de I+D para nuevos productos, especialmente en el sector del transporte, que Yandex pretendía llevar a los mercados de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio.

Una vez Putin lanzó la invasión militar de Ucrania, el precio de las acciones de Yandex bajó a más de la mitad en un solo día, y solo seis días después, según informó Forbes, la capitalización de mercado de Yandex se había desplomado desde su pico de noviembre de 2021 de $ 30 mil millones a menos de $ 7 mil millones, mientras que el patrimonio neto de Volozh, recientemente calculado en $ 2.6 mil millones, se redujo a $ 580 millones. (Nasdaq ha dejado de cotizar en acciones de Yandex desde el 28 de febrero).

En los días siguientes, Uber anunció que sus tres ejecutivos en la junta directiva de Yandex Taxi renunciarían de inmediato, y el ministro de transporte de Lituania pidió a Google y Apple que eliminaran la aplicación de taxis de sus plataformas. Mientras las puertas del Oeste se cerraban de golpe, Yandex estaba implosionando en casa. En una nota que anunciaba su renuncia, Ruslan Musaev, gerente de proyectos, escribió en Facebook: “Considero las acciones de la empresa un crimen y complicidad en la guerra y los asesinatos y no quiero ser parte de eso”. Sokirko, exingeniero de Yandex, indicó antes de ser encarcelado por su participación en protestas contra la guerra en Moscú y luego liberado, que probablemente el 90 por ciento de los empleados de Yandex están en contra de la guerra.

El 1 de marzo, Lev Gershenzon, exjefe de la división de noticias de Yandex, quien abandonó la compañía en 2012 un año después de su salida en bolsa, aprovechando las ganancias obtenidas de la venta de sus opciones y se instaló en Berlín, publicó una nota angustiada en Facebook dirigida a sus excompañeros de trabajo. “Yandex hoy es un elemento clave para ocultar información sobre la guerra”, al menos 30 millones de usuarios rusos de la página de noticias de Yandex "ven que no hay guerra, no hay miles de soldados rusos muertos, no hay docenas de civiles muertos por los bombardeos rusos".

