Mi temor no esta en el castrochavismo, pues se requiere que las fuerzas armadas estén a favor de estos movimientos y hagan parte de la corrupción y en mi país eso no sucede.

No me asusta el castrochavismo porque se requieren representantes a la Cámara y senadores cómplices y en mi país no existen.

No me asusta porque se requieren años de manejo corrupto y elecciones apalancadas en complicidad por el Consejo Nacional Electoral y en mi país se respeta el voto de los ciudadanos.

No me asusta el castrochavismo porque en mi país existe la revocatoria y en mi país se respeta ese derecho ciudadano.

No me asustan las expropiaciones porque el estado y sus funcionarios en la rama judicial siempre están prestos a defender lo que constitucionalmente es legal.

No me asusta el castrochavismo porque producimos suficientes bienes y servicios, y no dependemos de cualquier TLC que se haya pactado con otras naciones.

No me asusta el castrochavismo porque en mi país los entes de control vigilan y sancionan si es necesario, cuando no se cumplen con los derechos de los ciudadanos; aquí la salud es un privilegio; el transporte público un acceso otorgado de manera amable; la educación es un derecho al que todos acceden, entre otros beneficios que solo dejan bienestar social y favorecen la cultura ciudadana.

No me asusta el castrochavismo porque realmente es una tendencia discursiva, una nociva que distrae de aquello debería ser el real problema a tener en cuenta en las elecciones, todo lo anterior no se cumple ya vivimos en una tendencia pasiva y silenciosa del castrocahavismo, ya vivimos en él.

Tenga en cuenta que de manera sigilosa ya somos castrochavistas, pues apoyamos a unos representantes de la Cámara y Senado que poco se preocupan por sus votantes, ellos obedecen a quienes los financian, a quienes los controlan.

Si usted apoya a un candidato a Cámara y Senado tómese el tiempo de analizar:

Financieramente quién lo apalanca.

Qué proyectos de ley ha votado a favor y en contra y en cuáles prefirió estar ausente.

Votó sí o no al incremento del IVA del 19%

Apoyó sí o no a la disminución de salarios en el Congreso.

Apoyó (si lleva varios años) la Ley 100.

Apoyó candidatos involucrados en parapolítica, investigaciones por corrupción, entre otras deudas judiciales y sociales.

Y si es un nuevo candidato, ¿quién es su familia y padrino político?

El voto en blanco es una opción, aunque existan ciudadanos que abrumados por tecnología sigan creyendo que no sirve, que esos votos los suman a los candidatos, eso no es real. Seguramente las maquinarias pondrán, en caso de repetir elecciones, a nuevos títeres. Sin embargo, anhelo que esta generación deje un precedente histórico, uno que diga que electoralmente manifestamos en este año la inconformidad social, y no dejemos a las próximas generaciones solo un legado de malas decisiones.

