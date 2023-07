“Ya no es mi prioridad”: el posible retiro de Diego Guauque de la televisión colombiana

.Publicidad.

Diego Guauque, ahora es una sensación en redes sociales por su fuerza y ‘berraquera’ afrontando el cáncer que le detectaron en enero. Ha ido contando a través de redes sociales su proceso y justamente, explicó a su seguidores que terminó las quimioterapias y que había sido operado con éxito del sarcoma en su estómago.

En la actualidad, el periodista se encuentra recuperándose para recibir radioterapia próximamente. Está muy agradecido con Dios por su recuperación y valora las cosas más insignificantes como cortarse el cabello: “Simplemente hacían parte de la cotidianidad, como peluquearme o afeitarme, por ejemplo. Que me salga de nuevo pelo me hace feliz. A mí me decían: ‘Fresco, que uno de hombre si se queda calvo no importa’. Pero es que siempre he sido un hombre de televisión, donde la imagen importa” dijo.

Diego Guauque no plena regresar a la televisión por ahora

En una profunda entrevista con Semana, el periodista de ‘Séptimo Día’ habló sobre un tema que muchos se cuestionan, si regresaría pronto a la televisión. No obstante, el hombre afirmó que le extendieron la incapacidad porque aún se encuentra muy débil.

Diego Guauque, no planea regresar por ahora, pues prefiere recuperarse al máximo y sentirse bien, su prioridad ya no es el trabajo, es su salud: “Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo: ‘No importa. No alcancé a dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista’. Y claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, explicó.

Lo más importante es que el periodista pueda finalizar sus tratamientos sin ningún rastro de cáncer en el cuerpo. Después de esa seguridad se plantearía regresar a la pantalla chica donde se ganó el corazón de muchos.

