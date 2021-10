¿Ya le aplicaron la segunda dosis?

Por: Harold Stevens Avila Aguirre |

octubre 28, 2021

Con la llegada de nuevos lotes de vacunas al país en las últimas semanas, se acabó la espera para miles de colombianos que finalmente podrán completar su esquema justo después de que el Ministerio de Salud, por directrices gubernamentales, emitiera nuevos lineamientos relacionados con el periodo de aplicación de la segunda dosis, ampliando el tiempo que pasó de 21 y 28 días hasta 84, debido a la disponibilidad de algunos fármacos que empezaron a escasear a nivel mundial.

Si bien es cierto, puede ser mejor, desde la entrada en operación del Plan Nacional de Vacunación, las autoridades nacionales de salud se han encargado de desplegar un programa que ha permitido que hoy por hoy más de 40 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 hayan sido aplicadas, de las cuales cerca del 45 % corresponden a esquemas completos.

De acuerdo con datos oficiales, en el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud a mitad de octubre, en el país se han casi 5 millones de casos positivos del virus. En lo que va corrido del año es indiscutible que el plan de vacunación ha funcionado, sumado a otras medidas como el uso obligatorio de mascarillas en lugares con gran afluencia de público y el lavado de manos, se pasó de presentar cifras de contagios diarios que rondaban los 15000 casos en enero hasta los 30.000 casos en el mes de junio, periodo en el cual se contabilizó la mayor cantidad de infecciones detectadas de las que hasta ahora se tengan registros, con 33.594 positivos el 26 de junio y 720 decesos tan solo cuatro días antes.

Pese a resultados más favorables, queda mucho trabajo por delante; aun cuando se mantienen tasas de vacunación (al menos una dosis) por encima de países de la región como México (51%), Perú (50%), Paraguay (39%) o Bolivia (37%), también es cierto que esa misma proporción para el esquema completo (con respecto al tamaño total de la población) es demasiada baja en comparación con la de naciones como Costa Rica (47%), Brasil (47%), Argentina (52%), Ecuador (56%), Chile (74%) y Uruguay (75%), máxime cuando el primer mandatario de los colombianos prometió cerrar 2021 con la meta de 35 millones de personas totalmente vacunadas, tal como lo aseguró en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio (Morales, 2021).

Con todo y los inconvenientes que tienen lugar al momento de entregar las dosis para su uso final, si se quiere cumplir con este ambicioso objetivo, va a ser necesario acelerar el programa de vacunación tomando en cuenta que ahora el plazo entre dosis se ha ampliado por cerca de 12 semanas y la mayoría de vacunas autorizadas en el territorio nacional (salvo por Johnson & Johnson de la compañía farmacéutica Janssen) requieren de dos dosis para producir la máxima protección, con la primera dosis induciendo una respuesta inmunitaria inicial, que se refuerza y prolonga con una segunda dosis. La fecha límite para recibir el pinchazo final tendrá que ser reconsiderada, de todos modos, estas pautas se encuentran sujetas a términos de disponibilidad de los fármacos por parte de los laboratorios que las fabrican.

Y es que no hay que olvidar que cuando las primeras vacunas contra el coronavirus empezaron a distribuirse a finales de 2020, las autoridades sanitarias del Reino Unido aprobaron retrasar la administración de la segunda dosis hasta por tres meses en un intento de cubrir a una mayor proporción de personas que estarían al menos parcialmente protegidos de la hospitalización y la muerte, e incluso permitieron la combinación de dosis de diferentes fabricantes frente a un escenario de aumento de contagios y defunciones a causa del Covid, sumado a la aparición de una variante más transmisible (delta) y la incertidumbre sobre el suministro de vacunas en el corto plazo (Geddes, 2021)

Así fue como en una carrera contra el aumento de casos, varios países implementaron esta estrategia inicialmente controvertida, que con el paso de los meses ha sido reivindicada con base a estudios científicos que evalúan (con sus limitaciones) la ampliación de los intervalos entre dosis. El diseño de este calendario responde entonces a la utilización eficiente del suministro de vacunas disponibles destinadas a proteger el mayor número posible de personas contra la enfermedad grave.

Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía con respecto a las vacunas se refiere a los cambios en el cronograma de dosificación, por ende la explicación que otorgan algunos expertos es que resulta importante cumplir el calendario con los tiempos propuestos por las farmacéuticas, dado que es la forma en que las vacunas son más eficaces, en consecuencia los retrasos en el esquema no necesariamente aumentan la confianza que científicos han tratado de fomentar en el proceso de inoculación, más aún cuando las opiniones de los médicos difieren sobre este aspecto.

De igual manera, se pueden generar impactos negativos en el bienestar emocional de los pacientes a causa de la existencia de un mayor riesgo potencial de enfermedad durante el periodo prolongado por una menor protección, lo cual dentro de un escenario hipotético, podría ocurrir si durante la ampliación del intervalo, el paciente se mantiene protegido contra la enfermedad grave por covid-19 pero en cambio se presenta un aumento de los casos leves entre los que recibieron la primera dosis de la vacuna (Border, 2021).

Es factible también que surjan obstáculos logísticos, considerando los problemas de transporte y comunicación que mantienen algunos países, a la par con la incertidumbre por cuanto el suministro de vacunas en el futuro no está totalmente garantizado, sin embargo, parece que este último contratiempo ha venido superándose.

O tratar de conseguir que miles de personas acudan a los centros de vacunación para completar el esquema, especialmente si prevalece la creencia de que ya cuentan con cierta cobertura de inmunidad tras recibir la primera dosis (Fay, 2021). La probabilidad de que todo esto ocurra es difícil de cuantificar, no obstante, estos efectos pueden mitigarse con fuertes campañas de promoción de la información.

Aunque no se sabe el grado de protección de una sola inyección a largo plazo, tampoco está claro el grado de protección que prevalecerá en el tiempo para las dos dosis, la verdad es que se debe continuar el programa de vacunación llegando al mayor número de pobladores posibles, pues como ya se observó el objetivo se ha venido cumpliendo el cual es reducir la mortalidad y la enfermedad grave por covid-19, además en la opinión de epidemiólogos, el hecho de no vacunar a gran parte de los habitantes de un país, puede dejar el virus activo y en circulación, concediéndole la oportunidad de mutar, lo que podría ocasionar cambios sustanciales abriendo la posibilidad de la aparición de nuevas cepas, situación que hasta el momento no ha ocurrido.

