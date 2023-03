Ya es todo un sugar: Los halagos a Jorge Enrique Abello por su actuación en novela de RCN

.Publicidad.

Hace algunos días que RCN estrenó la novela 'Ana de nadie, la cual está basada en la historia de 'Señora Isabel'. Con el fin de hacerla más atractiva, el canal decidió contar con un elenco de lujo para competir con la novela de Caracol que empezó simultáneamente con esta. Entre el gran casting que tiene la novela se encuentra la exreina Paola Turbay, Sebastián Carvajal, Adriana Arango, Camila Zárate y el galán de la televisión colombiana, Jorge Enrique Abello. Y es que este hombre, sigue volviendo locas a muchas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

-Publicidad.-

En esta novela, 'Ana de nadie', de RCN Jorge Enrique Abello es el encargado de darle vida a Horacio Valenzuela, el esposo de Ana. Evidentemente, este personaje no será el más querido por los televidentes, pues es un hombre infiel y que además de ello, no quiere salvar su matrimonio. Aún así, esto no hace que la gente odie al actor, todo lo contrario, un gran número de televidentes adoran al bogotano. Sin embargo, no solo lo aman por su talento para actuar, pues en redes le hacen otro tipo de halagos.

|Le puede interesar "Perdí trabajos y todo": El veto que se ganó Andres Parra por interpretar a Chávez

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Como es habitual con RCN, para poder promocionar sus producciones, suelen compartir todo tipo de contenido de sus novelas y demás. Claramente 'Ana de nadie', no es la excepción a esta regla de oro del canal. Es por esto que, en sus redes sociales compartieron una foto de Jorge Enrique Abello en su papel de Horacio y gran parte de los comentarios eran halagos al físico del actor, incluso aseguraron que luce mejor ahora que cuando tenía 20. De igual forma, hubo quienes lo consideraron un sugar daddy.

Vea también: