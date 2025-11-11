Ya empiezan a darse los primeros rifirrafes entre Mamdani y los magnates de Nueva York

El alcalde socialista de Nueva York enfrenta tensiones con Wall Street mientras Jamie Dimon le pide diálogo y cooperación para evitar una fuga empresarial

Por: Elizabeth Mora-Mass

noviembre 11, 2025

Los dimes y diretes entre Zorham Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York, y los titanes de Wall Street continuaron la semana pasada.

El jueves, en Puerto Rico, durante la conferencia de la organización hispana “Somos”, Mamdani repetía en inglés y en español: “Es tiempo de repartir la riqueza”, mientras los magnates de Wall Street le recordaban que “el bienestar de los pueblos no brota de la nada.”

“En mi opinión, el bienestar se genera con trabajo conjunto entre funcionarios, políticos, líderes comunitarios y la empresa privada. Así ha sido siempre”, afirmó frente a las cámaras Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, la mayor empresa financiera del mundo, con 3,2 trillones de dólares en capital y presencia en casi todos los países.

Con mucha suavidad, Dimon se quejó de que, hasta ese momento, Mamdani no había respondido a sus llamadas. “Es importante que hablemos, porque él es el alcalde de Nueva York”, dijo.

Dimon continuó hablando del liderazgo de Nueva York en el mundo financiero y de la importancia del trabajo conjunto entre los funcionarios electos, las grandes empresas de Wall Street y los habitantes más ricos de la Gran Manzana, quienes —les guste o no a Mamdani y a sus seguidores— generan el 40% del presupuesto de la ciudad.

Y casi en susurro, Dimon le recomendó al alcalde electo por el socialismo mirar la transformación de Detroit, liderada por Mike Duggan, “quien tomó una ciudad quebrada y la recuperó trabajando en coordinación con todas las fuerzas vivas de la ciudad.”

Dimon se refería a que, cuando fue electo en 2014, Duggan encontró una ciudad semiabandonada tras el cierre de las plantas de la industria automotriz.

“Yo le recomiendo al alcalde electo de Nueva York llamar a Duggan para que le explique cómo se saca adelante una ciudad quebrada”, expresó Dimon, quien muy suavemente le recordó a Mamdani que más de la mitad de los financistas de Wall Street ya operan desde Dallas, Texas, o desde Miami, Florida, estados y ciudades que están ofreciendo grandes incentivos y facilidades a las empresas que decidan mudarse.

