Wanda, la mujer más malvada del fútbol

En Argentina se le llama botineras a aquellas mujeres que, a cambio de fama, popularidad y dinero, se enredan con futbolistas. Aunque hay varias que son famosas, hay una entre todas ellas que es conocida como la botinera mayor; se trata de Wanda Nara, cuya carrera en los medios ha estado ligada al fútbol y los escándalos. La polémica la ha perseguido desde sus primeros años. Tenía solo 18 años cuando el chisme de una supuesta noche de pasión con el mítico Maradona la lanzó a las portadas de revistas. La rubia lo negó todo, dijo que era virgen.

En pleno mundial de Alemania 2006, la prensa argentina no hablaba de otra cosa diferente a la virginidad de Wanda Nara, la desconocida joven que fue vista en el hotel donde se alojaba el astro en Mar de Plata, luciendo uno de sus calzoncillos. De ahí en adelante, Wanda, que pocos meses antes fue bajada de un desfile porque no era tan famosa como las otras modelos, se volvió toda una estrella. La joven, que no sabía ni cantar ni actuar, se convirtió en un personaje de la farándula argentina. Los críticos destacan su inteligencia para convertirse a sí misma en noticia para los medios.

En 2007 sufrió la aparición de un vídeo sexual, lo cual aumentó su creciente popularidad. Poco tiempo después, en mayo de 2008, la rubia cautiva al futbolista Maxi López. Con el ex inter se fue a vivir a Moscú y tuvo tres hijos; Valentino, Constantino y Benedicto. Pasó los años siguientes en Italia y Porto Alegre. Durante ese tiempo la ostentación fue protagonista en sus redes sociales. En 2013 reventó otro escándalo. La rubia se había involucrado sentimentalmente con el también futbolista Mauro Icardi, seis años menor que ella. Solo pasó una semana entre el trino con el que Wanda hizo público el final de su relación con López y la publicación de Icardi declarándola su amor. Con Icardi, Wanda Nara tuvo dos hijas.

En los seis años que la pareja lleva junta los escándalos han sido una constante. La prensa argentina todavía recuerda cómo se inició la relación. Además, los rumores sobre infidelidades están todo el tiempo. Se dice que Icardi le fue infiel con una empleada doméstica y que ella hace lo propio con el futbolista polaco Marcelo Brozovic, compañero de su esposo en el Inter de Milán. Se llegó a rumorar que Icardi cambiaría de manager porque se separaba de Wanda debido a sus infidelidades.

Los conocedores de fútbol acusan a Wanda Nara de estar hundiendo la carrera de Icardi. Desde que la rubia, además de su esposa es su representante, el futbolista suena más por los escándalos fuera de la cancha que por sus jugadas dentro de ella. El español Abían Morano, ex manager de Icardi, dijo que el rumbo que está tomando la carrera de su ex representado no es el mejor pues su mujer no es representante. Al parecer, la gestión de Wanda habría dañado las relaciones entre el equipo e Icardi. Lo cierto es que hubo unas declaraciones de la rubia que no cayeron muy bien entre los compañeros del Inter “Si tengo que elegir entre un nuevo contrato y la llegada de alguien que pueda dar a Mauro cinco pases decentes por partido, me quedo con esto último” dijo Wanda.

No obstante, pese a las polémicas, los directivos del equipo han expresado su interés en que Mauro Icardi continúe en el equipo. Solo el tiempo dirá si el argentino se deja ahogar entre escándalos o se concentra en la cancha. Por lo pronto su futuro es incierto.