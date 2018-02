Voto en blanco, el reflejo de la indignación contra la corrupción

Siempre en mi condición de ciudadana he ejercido mi derecho a votar, es decir, a elegir a los que nos van a gobernar, pensando que les he estado entregado un mandato para que legislaran a favor de nuestra querida patria colombiana.

Confianza que sistemáticamente ha sido traicionada y burlada, ya que todos los colombianos hemos sido defraudados, pues a lo único a lo que se han dedicado la mayoría de nuestros ilustres parlamentarios en más de un 90% es a ganar altísimos sueldos, legislar para su propio beneficio y para sus intereses; cubiertos de un manto de corrupción con el que saquean a la nación, incluso para tapar sus fechorías se han inventado su propia jerga politiquera de la cual hacen gala con cinismo y desfachatez. Solo para traer algunos ejemplos:

Mermelada: acto de corrupción, que compra y venden la conciencia de congresistas a favor de un determinado proyecto que los favorezca.

Ausentismo parlamentario: no ir a trabajar, no asistir a las secciones parlamentarias como es su obligación, pero sí cobrar el sueldo.

Mico: trampa introducida a un proyecto en el último minuto en favor de intereses particulares y como expresión de la corrupción.

Silla vacía: congresistas ausentes por estar en la cárcel por actos de corrupción.

Ciudadano de a pie: expresión peyorativa y despreciativa para referirse a los ciudadanos que poseen pocos recursos, pero que son importantes porque sirven para elegir congresistas y pagar impuestos.

Es tan grave y estructural la corrupción que los congresistas se sienten que son inmunes, pues con la plata que defraudan a la nación han creado sus mal llamadas “maquinarias clientelistas” con las cuales están seguros los volverán a elegir una y otra vez. ¡Qué horror!

Y eso sin contar que según la ventanilla única electoral. Existen hoy 600 candidatos a la Cámara y el Senado con investigaciones penales que van desde falsificación de documentos hasta intentos de homicidio. Nuevamente ¡qué horror!

Con lo anterior y después de reflexionar mucho sobre el tema en cuestión me planteé varias preguntas: ¿por qué votar?, ¿por quién votar?, ¿para qué votar?, ¿con mi voto cambiará el Congreso?, ¿se eliminará la corrupción? He llegado a la conclusión que nada cambiará, pues cuando uno procede de la misma forma siempre obtendrá el mismo resultado.

Por ello como ciudadana, mujer y académica no puedo guardar silencio y simplemente votar sabiendo que el resultado será el mismo, es decir “los mismos congresistas con la misma corrupción”; siento que me duele mi patria y por tal razón me estoy pronunciando. Para decir que el único camino es votar en blanco.

Considero que los colombianos hoy tenemos una oportunidad de oro, pues al votar en blanco existe la posibilidad de lograr mayoría; además, estamos levantando nuestra voz de rechazo a la corrupción, es un voto de dignidad y por el rescate de nuestra patria de las manos de los corruptos.

Ahora bien, es importante aclarar, que no es cierto que el voto en blanco se le suma al candidato mayoritario, el voto en blanco es legítimo y se cuenta y vale por sí solo.

Si llegara a ganar el voto en blanco, el gobierno deberá llamar a una nueva elección parlamentaria y no se podrán presentar ninguno de los candidatos que fueron derrotados por el voto en blanco.

¿Qué se gana al votar en blanco?

Dar una lección de dignidad Defender el mandato de elegir, haciendo valer la voz de los ciudadanos colombianos. Abrir un amplio debate contra la corrupción Expresar con claridad de que el mandato que se entrega con la elección de un congresista, es un mandato de representación popular y no un puesto para la corrupción y el saqueo de la nación. Llamar la atención de los problemas del país, sobre la iniquidad, sobre el abandono a que han sido sometidos regiones como el choco, buenaventura, nuestra querida Guajira. Sobre la desnutrición y de nuestros niños Sobre la falta oportunidades para los jóvenes Sobre el bajo nivel educativo. Sobre el desprecio a la ciencia como cuna del saber y oportunidad de progreso para el país.

Finalmente, solo espero lograr un espacio de atención para la reflexión, pues por acción u omisión a todos nos cabe responsabilidad de lo que está pasando en Colombia y por ende nos compete ejercer nuestro derecho y deber de votar. Votar en blanco es una opción de acción ciudadana, es un sano y político ejercicio de sociedad civil.

